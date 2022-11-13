Пенсійне у смартфоні: хто може отримати документ в електронному вигляді

Частині пенсіонерів доведеться завантажувати документ вручну

Один із способів пред’явлення пенсійного посвідчення – показати його у "Дії". Але доступна цифровізація у такому ключі не кожному українцю, навіть серед користувачів смартфонів.

Як зазначає Соціальна інформаційна платформа, програма після оновлення "підтягує" лише ті документи, які видані після 2014 року. Інші, старі потрібно замінити на пластик, щоб воно показувалося.

Якщо ви вирішите змінити пенсійне, зробити це можна двома способами. Допомогти вам зможуть у сервісному центрі Пенсійного фонду або потрібно замовити нове через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Якщо у вас не стандартне пенсійне, а спеціальне — отримане у зв’язку з інвалідністю, втратою годувальника чи інших випадках, його завантажують самостійно. Після оновлення програми потрібно додати документ через меню. Серед запропонованих варіантів буде "Пенсійне посвідчення".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через "Дію" відкриються нові можливості для тих, хто ще не отримує пенсію — зібрати собі на виплати або допомогти збільшити суму пенсії для конкретного пенсіонера. Збирати на майбутню пенсію — частину державної політики, планується обов’язкове запровадження накопичувальної пенсійної системи.