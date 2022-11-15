Залишилося менше місяця: кому з українців невдовзі світить підвищення пенсії

Частина перерахунку пов’язана з підвищенням прожиткового мінімуму

Багатьох українців поважного віку цікавить, чи буде проіндексовано пенсії у 2023 році і як на це вплине повномасштабна війна. Однак до настання нового року на деяких пенсіонерів ще чекає "крайній" перерахунок виплат цього року — з 1 грудня. Усього підвищення торкнеться трьох категорій громадян, котрі одержують пенсії.

Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на заяву Пенсійного Фонду України. Слід додати, що майже вся переіндексація буде пов’язана із підвищенням рівня прожиткового мінімуму, який має зрости на 3,5%.

Як уже було сказано, найбільше підвищення можна розділити між трьома категоріями пенсіонерів:

особи, які отримують мінімальну пенсію (наприклад, у разі недостачі страхового стажу). Розмір таких виплат має досягти рівня 2093 грн (що більше за нинішній на 66 грн);

особи, які отримують максимальну пенсію, що не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Відповідно, її розмір підвищиться до 20 930 грн;

особи із великим страховим стажем. Їм буде підвищено відсоток надбавки за роки роботи, що перевищують норму. Із грудня 2022 року ця сума сягне 20,93 грн.

Додамо також, що планують перерахувати і пенсії для людей з інвалідністю (зокрема пенсіонерам-військовослужбовцям). Виплати мають формуватися на рівні 4396-6532,50 грн. Загалом же перерахунок таких пенсій розпочався ще з жовтня 2022 року. Якщо автоматичної переіндексації не відбулося, пенсіонер має право звернутися до ПФУ, маючи на руках необхідні документи та заяву.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому з українських отримувачів пенсії вдасться мати пенсійне посвідчення у "Дії".

Також ми писали про плани ПФУ виплатити громадянам пенсії за кілька місяців одним платежем. Це стосуватиметься лише частини пенсіонерів.