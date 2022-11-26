Доллар на черном рынке продолжает падение: стоит ли украинцам ждать дальнейшего удешевления валюты

Цена на американскую валюту в ближайшее время будет колебаться в пределах от 39,5 до 40,8 гривны за доллар

В ближайшие дни ситуация с наличной валютой в Украине будет стабильной, так что опасаться резких скачков расценок на доллары украинцам не стоит.

Такую информацию озвучил финансовый эксперт Алексей Козырев. По его словам, в украинских банках "зеленая" валюта будет находиться в пределах от 36,57 до 36,93 гривны за один доллар. Специалист отмечает, что никаких факторов, которые могли бы спровоцировать резкое удорожание, он не видит.

Что касается цен на наличную валюту в обменниках страны, то, по мнению экономиста, разрыв между стоимостью наличного доллара и американской валюты на межбанке будет в ближайшее время составлять не более 4 гривен.

"Большая часть банков по наличному курсу будут работать в пределах коридора от 39,4 до 41,0 гривны за один "зеленый", а котировки в большинстве обменников финкомпаний составят от 39,5 до 40,8 гривны за доллар", — пояснил Козырев.

Ситуация на черном рынке, как и предсказывает эксперт, в последние дни достаточно стабильна. Более того, в субботу, 26 ноября, американский доллар даже частично просел и цене.

Так, согласно данным "Минфина", в течение сегодняшних суток доллар США будет стоить при покупке 40,06 гривен по сравнению с прошлыми 40,17 гривнами. В то же время продажа обойдется в первую выходную неделю в 40,20 гривен и эта цена меньше предыдущей на 15 копеек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с ценами на валюту в Украине в ближайшее время и почему массированные ракетные удары России перестали влиять на курс.