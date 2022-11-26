Долар на чорному ринку продовжує падіння: чи варто українцям чекати на подальше здешевшання валюти

Ціна на американську валюту найближчим часом коливатиметься в межах від 39,5 до 40,8 гривні за долар

У найближчі дні ситуація з готівковою валютою в Україні буде стабільною, тож побоюватися різких стрибків розцінок на долари українцям не варто.

Таку інформацію озвучив фінансовий експерт Олексій Козирєв. За його словами, в українських банках "зелена" валюта перебуватиме у межах від 36,57 до 36,93 гривні за один долар. Фахівець наголошує, що жодних факторів, які могли б спровокувати різке здорожчання, він не бачить.

Що стосується цін на готівкову валюту в обмінниках країни, то, на думку економіста, розрив між вартістю готівкового долара та американської валюти на міжбанку складатиме найближчим часом не більше 4 гривень.

"Велика частина банків за готівковим курсом працюватимуть у межах коридору від 39,4 до 41,0 гривні за один "зелений", а котирування в більшості обмінниках фінкомпаній складуть від 39,5 до 40,8 гривні за долар", — пояснив Козирєв.

Ситуація на чорному ринку, як і пророкує експерт, останніми днями досить стабільна. Ба більше, у суботу, 26 листопада, американський долар навіть частково просів і ціні.

Так, згідно з даними "Мінфіна", впродовж сьогоднішньої доби долар США коштуватиме під час купівлі 40,06 гривень у порівнянні з минулоденними 40,17 гривнями. Водночас продаж обійдеться у перший вихідний тижня у 40,20 гривень і ця ціна є меншою за попередню аж на 15 копійок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з цінами на валюту в Україні найближчим часом та чому масовані ракетні удари росії перестали впливати на курс.