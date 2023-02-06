Доллар стабилен, но ненадолго? Стало известно, когда курс может резко подскочить

В конце весны – в начале лета доллар может подорожать

Ожидать резкой смены фиксированного куса доллара в Украине пока не стоит, ведь веских оснований для этого нет. В то же время рыночный курс американской валюты в следующие месяц-два, вероятнее всего, будет колебаться. Однако, согласно прогнозам экономиста Бориса Кушнирука, в конце весны — начале лета Нацбанк будет вынужден девальвировать гривну, поэтому наличный доллар может ощутимо укрепиться.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Патриоты Украины", отметив, что НБУ, очевидно, установит другой фиксированный курс доллара не раньше мая. Именно в этот период резкий курсовой скачок можно будет сгладить за счет сезонного снижения цен на продовольственном рынке. Что касается ближайших месяцев, то существенного удорожания не предполагается.

Несмотря на положительный прогноз, эксперт убежден, что впоследствии Нацбанку все же придется девальвировать гривну, соответственно, увеличится и фиксированный курс "зеленого".

"Он должен это сделать, но не позднее конца весны — начала лета. Тогда это будет иметь смысл. Поэтому, с одной стороны, будет снижаться инфляция, связанная с продуктами питания и, в первую очередь, овощами и фруктами. Ценовые показатели будут прижимать инфляцию, и при таких условиях определенное курсовое обесценение может произойти. Но я не думаю, что Нацбанк это будет делать раньше, поэтому доллар пока будет на уровне 36,6-37 гривен, а в обменниках — 40-42 гривен", — пояснил он.

Что с ценами сегодня

В понедельник, 6 февраля, наличный курс доллара США частично просел. По данным портала "Минфин", американская валюта сегодня будет стоить 40,10 гривен — покупка, продажа – 40,22 гривны.

Цены на евро в первый рабочий день недели будут следующими: покупка — 43,12 гривны, продажа — 43,40 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, будет происходить с валютными ценами до конца февраля 2023 года.