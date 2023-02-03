Доллар будет падать в цене и дальше? Эксперт поделился прогнозом на февраль

К утру 3 февраля доллар США снова подешевел, тем самым поддержав укрепление гривны.

Курс валют продолжает свои очередные колебания, на этот раз по поводу снижения стоимости иностранных валют. Большинство экспертов убеждены, что в течение февраля доллар продолжит падение, на что влияет сразу несколько факторов. По мнению руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в ближайшее время не предвидится никаких событий, которые могли бы отрицательно встряхнуть нынешний курс, заставив гривну девальвировать.

Об этом он заявил в комментарии OBOZREVATEL. Эксперт подчеркивает, что после всех новогодних праздников, влияния блекаутов и масштабных ракетных обстрелов ситуация на рынке валюты в конце концов стабилизировалась. В настоящее время национальная валюта демонстрирует укрепление, чем в первую очередь обязана финансовым вливаниям в бюджет от Запада.

"Наши золотовалютные резервы стабильно пополняются, что немного улучшает ожидания по отношению к гривне. В то же время нет никаких таких фундаментальных факторов, которые бы существенно давили. По крайней мере, пока мы не ожидаем", — говорит Александр Паращий.

Единственное, что могло бы изменить ситуацию, это любые негативные моменты в действии зернового соглашения. Однако февраль пока планируется проходить уже по имеющимся договоренностям, так что колебаний пока предсказывать не стоит. Также на стоимость доллара могло повлиять удорожание энергоресурсов, но и они остаются "в пределах приличного".

Конечно же, не стоит исключать и значение геополитики для валютного рынка. Если россияне попытаются прибегнуть к эскалации, это повысит ощущение неопределенности, а, следовательно, будет оказывать давление на стоимость доллара, евро и других валют.

Что же с курсом валют сегодня?

По данным ресурса "Минфин", всего за сутки доллар успел несколько снизиться в цене. Так, американскую валюту покупают за 40 грн (дешевле на 15 коп.), а продают за 40,15 грн (дешевле на 13 коп.).

Курс валют на черном рынке 3 февраля

Евро тоже несколько изменилось в цене. Пока его средняя цена в продаже достигает 43,64 грн, при покупке — 43,35 грн.

Как себя чувствует валюта на межбанке, можно узнать из инфографики ниже:

Курс доллара в Украине 3 февраля

Курс евро в Украине 3 февраля

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на курс валют в Украине в течение февраля может повлиять изменение учетной ставки Нацбанка. Детальнее ситуацию объяснил директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

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