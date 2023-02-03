Долар падатиме у ціні й надалі? Експерт поділився прогнозом на лютий

На ранок 3 лютого долар США знову подешевшав, тим самим підтримавши зміцнення гривні

Курс валют продовжує свої чергові коливання, цього разу — у бік зниження їхньої вартості. Більшість експертів переконана, що протягом лютого долар продовжить падіння, на що впливає одразу кілька чинників.

На думку керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, найближчим часом не передбачається жодних подій, котрі могли б негативно струснути нинішній курс, змусивши гривню девальвувати. Про це він заявив у коментарі OBOZREVATEL.

Експерт підкреслює, що після всіх новорічних свят, впливу блекаутів і масштабних ракетних обстрілів, ситуація на ринку валюти зрештою стабілізувалася. Наразі національна валюта демонструє зміцнення, чим першочергово завдячує фінансовим вливанням у бюджет від Заходу.

"Наші золотовалютні резерви стабільно поповнюються, що трохи покращує очікування щодо гривні. Водночас немає ніяких таких фундаментальних факторів, які б суттєво тиснули. Принаймні наразі ми не очікуємо", — говорить Олександр Паращій.

Єдине, що могло б змінити ситуацію, — це будь-які негативні моменти у дії зернової угоди. Однак лютий поки планується проходити вже за наявними домовленостями, тож коливань поки передбачати не варто. Також на вартість долара могло б вплинути здорожчання енергоресурсів, але й вони лишаються "у межах пристойного".

Звіснож, не варто відкидати і значення геополітики для валютного ринку. Якщо росіяни спробують вдатися до ескалації, це підвищить відчуття невизначеності, а отже, чинитиме тиск на вартість долара, євро та інших валют.

Що з курсом валют сьогодні?

За даними ресурсу "Мінфін", всього за добу долар встиг знизитися у ціні. Так, американську валюту купують за 40 грн (дешевше на 15 коп.), а продають — за 40,15 грн (дешевше на 13 коп.).

Курс валют на чорному ринку 3 лютого

Євро теж дещо змінився в ціні. Наразі його середня ціна у продажу сягає 43,64 грн, при покупці — 43,35 грн.

Як почувається валюта на міжбанку, можна дізнатися із інфографік нижче:

Курс долара в Україні 3 лютого

Курс євро в Україні 3 лютого

Раніше "Телеграф" розповідав, як на курс валют в Україні протягом лютого може вплинути зміна облікової ставки Нацбанку. Детальніше ситуацію пояснив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

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