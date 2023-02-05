Курс продолжает радовать: эксперт спрогнозировал, насколько в феврале может "просесть" доллар

Банкир говорит, что на значительные изменения рассчитывать не стоит, но и увеличиваться стоимость валюты не планирует

Американский доллар, который в последние дни едва заметно, но постоянно снижается в цене, имеет тенденцию к дальнейшему удешевлению. По мнению дилера департамента глобальных рынков OTP Bank Антона Куренного, влияет на это отсутствие серьезного спроса на наличную валюту и некоторые другие колебания на валютном рынке.

Детальнее об этом он объяснил в комментарии NV, добавив собственные прогнозы по стоимости доллара до конца февраля. Куренной подчеркивает, что в течение месяца валюта США способна снизиться до показателей ниже 40 грн.

Одним из дополнительных факторов, влияющих на формирование курса валют, является серьезный спрос на ее покупку под трехмесячный депозит. При этом применяется не официальный, но близкий к нему курс. После того, как срок действия такого депозита истекает, население получает свои наличные, продает его в обменниках и заходит на "новый круг" такого же депозита.

"Пока это сдерживает сильный спрос на наличную валюту в Украине", — убежден финансовый эксперт.

По его мнению, несмотря на то, что средняя стоимость доллара на сегодняшний день колеблется от 40,10 до 40,30 грн, до конца февраля эта планка может снизиться до уровня 39,70-39,80 грн. Однако более низких показателей Антон Куренной не предполагает.

Каков курс сегодня?

По состоянию на утро воскресенья, 5 февраля стоимость доллара несколько изменилась в сторону подорожания, однако разница с предыдущим банковским днем почти незаметна — всего 1-2 копейки. Так, продают валюту США в среднем за 40,21 грн, покупают — за 40,10 грн.

Курс валют на черном рынке 5 февраля

Евро тоже несколько изменилось в цене: в продаже – 43,40 грн, при покупке – 43,15 грн.

Как обстоит ситуация с валютой на межбанке, узнайте из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 5 февраля

Курс евро в Украине 5 февраля

Ранее "Телеграф" объяснял, от каких дополнительных факторов может зависеть изменение стоимости доллара в течение февраля. Свою позицию объяснил финансовый эксперт Герман Марченко.

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