Курс продовжує радувати: експерт спрогнозував, наскільки в лютому може "просісти" долар

Банкір говорить, що на значні зміни розраховувати не варто, але й збільшуватися вартість валюти не планує

Американський долар, який останніми днями ледь помітно, але постійно знижується в ціні, має тенденцію до подальшого здешевшання. На думку дилера департаменту глобальних ринків OTP Bank Антона Курінного, на це впливає відсутність серйозного попиту на готівкову валюту та деякі інші коливання на валютному ринку.

Детальніше про це він пояснив у коментарі NV, додавши власні прогнози щодо вартості долара до кінця лютого. Курінний підкреслює, що протягом місяця валюта США здатна зменшитися до показників нижче 40 грн.

Одним із додаткових факторів, який впливає на формування курсу валют, є серйозний попит на її купівлю під тримісячний депозит. При цьому застосовується не офіційний, але близький до нього курс. Після того, як термін дії такого депозиту закінчується, населення отримує свою готівку, продає її в обмінниках і заходить на "нове коло" такого ж депозиту.

"Поки що це стримує сильний попит на готівкову валюту в Україні", — переконаний фінансовий експерт.

На його думку, попри те, що середня вартість долара на сьогодні коливається від 40,10 до 40,30 грн, до кінця лютого ця планка може знизитися до рівня 39,70-39,80 грн. Однак нижчих показників Антон Курінний не передбачає.

Який курс сьогодні?

Станом на ранок неділі, 5 лютого, вартість долара дещо змінилася у бік подорожчання, однак різниця із попереднім банківським днем майже непомітна — усього 1-2 копійки. Так, продають валюту США в середньому за 40,21 грн, купують — за 40,10 грн.

Курс валют на чорному ринку 5 лютого

Євро теж дещо змінилося у ціні: у продажу — 43,40 грн, при покупці — 43,15 грн.

Як виглядає ситуація із валютою на міжбанку, дізнавайтеся із інфографік нижче:

Курс долара в Україні 5 лютого

Курс євро в Україні 5 лютого

Раніше "Телеграф" пояснював, від яких додаткових факторів може залежати зміна вартості долара протягом лютого. Свою позицію пояснив фінансовий експерт Герман Марченко.

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