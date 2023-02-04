Долар відчутно просів: чи втримається курс до кінця лютого

Банкіри озвучили новий прогноз

Останніми днями ситуація на валютному ринку України демонструє впевнену стабільність. Ба більше, курс неспішно, проте впевнено дешевшає. Експерти дають лиш обнадійливі прогнози.

Так, на думку фінансового експерта, доктор економічних наук Василя Фурмана, нинішні події на валютному ринку дають тверді підстави для стриманого оптимізму. Про це він розповів у коментарі виданню Тoday.UA/

За його словами, налагоджений Україною експорт, значна міжнародна фінансова підтримка союзників, стабілізуючі заходи Нацбанку НБУ, баланс між попитом і пропозицією, потягнули за собою покращення ситуації на валютному ринку.

"Готівковий ринок в основному поводиться спокійно, а незначні коливання курсу гривні, зокрема, у грудні так само пов'язані із сезонним фактором і були значно меншими, ніж у серпні-вересні. До кінця лютого все буде стабільно", — розповів експерт.

Ціни в обмінниках України сьогодні

У перший робочий день тижня, 4 лютого, готівкова американська валюта знову відчутно просіла в ціні.

Так, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар США у суботу коштуватиме 40,10 гривень під час купівлі. Водночас продаж обійдеться у 40,20 гривень.

Що стосується європейської валюти, то станом на сьогоднішній день ціни такі:

купівля — 43,20 гривень,

продаж — 43,50 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких цін на валюту варто чекати у 2023 — про це розповів економічний експерт Олександр Болтян.

Також нагадаємо, що на думку експерта компанії Dragon Capital, у 2023 році курс валют може зрости до 43 гривень.