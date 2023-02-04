Доллар ощутимо просел: удержится ли курс до конца февраля

Банкиры озвучили новый прогноз

В последние дни ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует уверенную стабильность. Более того, курс неспешно, однако уверенно дешевеет. Эксперты дают лишь обнадеживающие прогнозы.

Так, по мнению финансового эксперта, доктор экономических наук Василия Фурмана, нынешние события на валютном рынке дают жесткие основания для сдержанного оптимизма. Об этом он рассказал в комментарии изданию Тoday.UA.

По его словам, налаженный Украиной экспорт, значительная международная финансовая поддержка союзников, стабилизирующие меры Нацбанка НБУ, баланс между спросом и предложением повлекли за собой улучшение ситуации на валютном рынке.

"Наличный рынок в основном ведет себя спокойно, а незначительные колебания курса гривны, в частности, в декабре так же связаны с сезонным фактором и были значительно меньше, чем в августе-сентябре. До конца февраля все будет стабильно", — рассказал эксперт.

Цены в обменниках Украины сегодня

В первый рабочий день недели, 4 февраля, наличная американская валюта снова ощутимо просела в цене.

Так, по данным финансового портала "Минфин", доллар США в субботу обойдется в 40,10 гривен при покупке. В то же время, продажа обойдется в 40,20 гривен.

Что касается европейской валюты, то по состоянию на сегодняшний день цены следующие:

покупка — 43,20 гривны,

продажа — 43,50 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие цены на валюту следует ожидать в 2023 — об этом рассказал экономический эксперт Александр Болтян.

Также напомним, что, по мнению эксперта компании Dragon Capital, в 2023 году курс валют может вырасти до 43 гривен.