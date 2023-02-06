Долар стабільний, але ненадовго? Стало відомо, коли курс може різко підскочити

Наприкінці весни — на початку літа долар може здорожчати

Очікувати різкої зміни фіксованого долара в Україні поки не варто, адже вагомих підстав для цього немає. Водночас ринковий курс американської валюти у наступні місяць-два, ймовірніше за все, буде коливатися. Однак, згідно з прогнозами економіста Бориса Кушнірука, у кінці весни — на початку літа Нацбанк вимушено девальвуватиме гривню, тому готівковий долар може відчутно зміцнитися.

Про це він розповів у коментарі виданню "Патріоти України", зазначивши, що НБУ, вочевидь, встановить інший фіксований курс долара не раніше травня. Саме у цей період різкий курсовий стрибок можна буде згладити за рахунок сезонного зниження цін на продовольчому ринку. Що стосується найближчих місяців, то суттєвого здорожчання не передбачається.

Попри позитивний прогноз, експерт переконаний, що згодом Нацбанку все ж доведеться девальвувати гривню, відповідно збільшиться і фіксований курс "зеленого".

"Він має це зробити, але не пізніше кінця весни — початку літа. Тоді це буде мати сенс. Бо, з одного боку, знижуватиметься інфляція, пов'язана з продуктами харчування і, в першу чергу, овочами та фруктами. Цінові показники будуть притискати інфляцію, і за таких умов певне курсове знецінення може статися. Але я не думаю, що Нацбанк це робитиме раніше, тому долар поки буде на рівні 36,6–37 гривні, а в обмінниках — 40-42 гривень", — пояснив він.

Що з цінами сьогодні

У понеділок, 6 лютого, готівковий курс долара США частково просів. Зокрема, згідно з даними "Мінфіну", американська валюта сьогодні коштуватиме 40,10 гривень — купівля. Продаж — у 40,22 гривні.

Ціни на євро у перший робочий день тижня будуть такими:

купівля — 43,12 гривні,

продаж — 43,40 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія відбуватиметься з валютними цінами до кінця лютого 2023 року.