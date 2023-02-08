Популярный мобильный оператор объяснил, почему ввел оплату за пользование Telegram

Популярный мобильный оператор решил отменить безлимит на Telegram

Мобильный оператор Vodafone объяснил, почему ввел оплату за пользование мессенджером Telegram. Напомним, что 10 февраля компания повышает тарифы на свои услуги, а вместе с повышением заберут популярный мессенджер из списка бесплатных.

Как пишет ProstoMob, Vodafone дал ответ одному из своих абонентов в комментариях в Facebook. Тот решил поинтересоваться в официальной страничке компании, почему оператор решит считать трафик Telegram. Ведь раньше пользоваться большинством мессенджеров можно было бесплатно – пока оплачен тариф.

Vodafone в комментариях объясняет, что сейчас стремительно увеличивается нагрузка на сеть оператора. Пик погрузки приходится на отсутствие электроэнергии. Тогда люди с домашнего интернета переходят на мобильный, так что источники нагрузки резко растут.

Telegram является одним из самых больших источников нагрузки, считает оператор. Поэтому для того, чтобы обеспечить скорость доступа к сети, в Vodafone решили убрать мессенджер из перечня бесплатных приложений:

"Мы, в первую очередь, заботимся о доступности сети для всех абонентов. Мы вынуждены убрать Telegram с услуги Online PASS, что поможет нам разгрузить сеть, а также повысить скорость доступа к сети", — говорится в сообщении.

Ответов "Vodafone"

Оператор рекомендует выключить автозагрузку в Telegram, чтобы медиафайлы не "потребляли" лишние мегабайты. Мы же напомним, что с 10 февраля Vodafone значительно повышает тарифы основной линейки, а в конце февраля это планирует сделать еще и lifecell. "Телеграф" собрал тарифы популярных мобильных операторов и сравнил, как выгоднее. Между тем, Telegram является одним из приложений, которые "воруют" наибольшее количество памяти на телефоне.