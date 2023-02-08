Популярний мобільний оператор пояснив, чому ввів оплату за користування Telegram

Популярний мобільний оператор вирішив скасувати безліміт на Telegram

Мобільний оператор "Vodafone" пояснив, чому ввів оплату за користування месенджером Telegram. Нагадаємо, що 10 лютого компанія підвищує тарифи на свої послуги, а разом із підвищенням заберуть популярний месенджер із переліку безкоштовних.

Як пише "ProstoMob", "Vodafone" дав відповідь одному зі своїх абонентів у коментарях у фейсбуці. Той вирішив поцікавитися в офіційному компанії, чому оператор рахувати трафік Telegram.Адже раніше користуватися більшістю месенджерів можна було безкоштовно — поки сплачений тариф.

"Vodafone" у коментарях пояснює, що нині стрімко збільшується навантаження на мережу оператора. Пік навантаження припадає на відсутність електроенергії. Тоді люди з домашнього Інтернету переходять на мобільний, тож джерела навантаження різко зростають.

Месенджер Telegram є одним із найбільших джерел навантаження, вважає оператор. Тому для того, щоб забезпечити швидкість доступу до мережі, в "Vodafone" вирішили прибрати "Телеграм" з переліку безкоштовних додатків:

"Навантаження на мережу останнім часом стрімко зросло. Це можна відчути особливо в умовах відключення електроенергії, коли клієнти масово переходять з домашнього на мобільний інтернет. Телеграм наразі є одним з найбільших джерел навантаження. Ми, в першу чергу, дбаємо про доступність мережі для всіх абонентів. Тож ми змушені прибрати Теіедгат з послуги Оnline PASS. Це допоможе нам розвантажити мережу, а також підвищити швидкість доступу до мережі. Доступ до "Телеграма" залишається — в межах пакетного трафіку у вашому тарифі." — йдеться у повідомленні.

Відповіль "Vodafone"

Оператор рекомендує вимкнути автозавантаження у "Телеграмі", аби медіафайли не "споживали" зайві мегабайти. Ми ж нагадаємо, що з 10 лютого "Vodafone" значно підвищує тарифи основної лінійки, а наприкінці лютого це планує зробити ще й "Лайфселл". "Телегра" зібрав тарифи популярних мобільних операторів та порівняв, який вигідніший. Між тим, Telegram є одним із додатків, що "крадуть" найбільше пам'яті на телефоні.