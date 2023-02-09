50 тысяч за 4 дня: туристка рассказала о ценах в Буковеле (видео)

Девушка рассказала во сколько обойдется катание на лыжах, проживание и средний чек в ресторане

Украинский горнолыжный курорт "Буковель" известен своими высокими ценами, которые в отличие от цен яйца — не падают. Туристка и TikTok-блогерша Екатерина Пустовит рассказала о своем зимнем отдыхе, сколько потратили и какова средняя стоимость базовых услуг.

Аренда лыж и костюма на один день обойдется в 1000 грн. Хотя чуть дальше центра Буковели можно арендовать и за 700.

Также блоггер показала прайс-лист с ценами на аренду снаряжения. Как видим, стоимость лыж колеблется в пределах от 180 до 560 в зависимости от категории. То же касается сноубординга. Аренда очков стоит 200, а шлема – 90. Если арендовать оборудование на несколько дней – стоимость соответственно меньше.

Категория А – это высококлассное снаряжение, которым пользуются эксперты.

Категория B – это тоже высококлассное, возможно новое, возможно 2-3 летней давности. Лыжи менее жесткие, чем в категории А и подходят опытным лыжникам.

Категория C – это снаряжение из коллекций, которым уже 3-5 лет. На сайте Буковеля говорят, что это оптимальное по соотношению цена/качество.

Категории D1, D2 – горнолыжное снаряжение для детей ростом до 140см. Категория D1 – новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3-летней давности; D2 – модели 3-5 летней давности.

Подняться один раз на подъемнике – 200 гривен. Купить подписку на подъемы SkiPass – 1100. Сейчас на сайте Буковеля – 1050 за пол дня и 1300 за целый день.

Купить 0,5 воды — 90 грн. Средний чек в ресторане – 1000 грн. Поэтому блоггер рекомендует выбирать отели сразу с включенным в стоимость завтраком.

Сутки в полу люксе обошлись почти в 8800 грн, что включало SPA: сауна, баня, бассейн, джакузи; завтраки, детская комната, снаряжение и парковка. В общей сложности за четыре суток пара потратила 51 тысячу гривен.

Другая туристка Яна Сергиенко в TikTok рассказала о своем отдыхе. Гостиничный номер с видом на горы и завтраками стоил 2 тысяч гривен за ночь. Прокатиться на лыжах стоит 1200 грн в день – это опять же о тарифе на SkiPass + аренда лыж. Купание в чанах 750 грн с человека, а этнопарк "Гуцул ленд" стоит 250 гривен за вход.

Также туристы знают, где можно поесть относительно дешево. Такие заведения на курорте есть. Так что знающие люди ходят туда, чтобы сэкономить. Преимущественно более дешевые места располагаются на спусках с гор.

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал о ценах в Буковеле на развлечения. Ими поделилась другая видеоблогерка. Она же рассказала, сколько стоит на курорте уличная еда.