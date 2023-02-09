50 тисяч за 4 дні: туристка розповіла про ціни у Буковелі (відео)

Дівчина розповіла, у скільки обійдеться катання на лижах, проживання та середній чек у ресторані

Український гірськолижний курорт "Буковель" відомий своїми високими цінами, які, на відміну від ціни яєць — не падають. Туристка та TikTok-блогерка Катерина Пустовіт розповіла про свій зимовий відпочинок, скільки витратили і яка середня вартість базових послуг.

Оренда лиж та костюма на один день обійдеться у 1000 грн. Хоча трохи далі від центру Буковелю можна орендувати й за 700.

Також блогерка показала прайс-лист із цінами на оренду спорядження. Як бачимо, вартість лижного коливається від 180 до 560 залежно від категорії. Теж саме стосується сноубордингу. Оренда окулярів коштує 200, а шолома — 90. Якщо орендувати спорядження на кілька днів — вартість відповідно менша.

Категорія А – це висококласне спорядження, яким користуються експерти.

Категорія B – це теж висококласне, може бути новим, може бути 2-3 річної давнини. Лижі менш жорсткі, аніж в категорії А і підходять досвідченим лижникам.

Категорія C – це спорядження із колекцій, яким уже 3-5 років. На сайті Буковелю кажуть, що це оптимальне за співвідношенням — ціна/якість.

Категорії D1, D2 – гірськолижне спорядження для дітей зростом до 140 см. Категорія D1 – нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності; D2 — моделі 3-5 річної давності.

Піднятися один раз на підйомнику — 200 гривень. Купити підписку на підйоми SkiPass — 1100. Нині на сайті Буковелю — 1050 за пів дня і 1300 за цілий день.

Купити 0,5 води — 90 грн. Середній чек у ресторані — 1000 грн. Тому блогерка рекомендує обирати готелі одразу з включеним у вартість сніданком.

Блогерці доба у напівлюксі обійшлася майже у 8800 грн, що включало SPA: сауна, лазня, басейн, джакузі; сніданки, дитячу кімнату, кімнату для спорядження та парковку. В цілому за чотири доби пара витратила 51 тисячу гривень.

Інша туристка — Яна Сергієнко — у блозі в TikTok розповіла про свій відпочинок. Готельний номер з видом на гори та сніданками коштував 2 тисячі гривень за ніч. Покататися на лижах коштує 1200 грн на день — це знову ж таки про тариф на SkiPass + оренда лиж. Купання у чанах 750 грн з людини, а етнопарк "Гуцул ленд" коштує 250 гривень за вхід.

Також туристи знають, де можна поїсти відносно дешево. Такі заклади на курорті є. Тож обізнані люди ходять туди, аби зекономити. Переважно дешевші місця розташовуються на спусках з гір.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав про ціни у Буковелі на розваги. Ними поділилася інша відеоблогерка. Вона ж розповіла, скільки коштує на курорті вулична їжа.