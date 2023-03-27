Размер алиментов в Украине в 2023 году изменился: известны суммы

Размер алиментов зависит от уровня дохода того родителя, который их выплачивает

В Украине с 1 января 2023 года изменили размер алиментов. Эта выплата привязана к прожиточному минимуму на ребенка и за неуплату алиментов,могут лишить субсидий во время отопительного сезона.

Как сообщает сайт "Зеркало недели", минимальный размер алиментов должен составлять 50% от суммы прожиточного минимума на ребенка. Государство гарантирует выплату этой суммы в случае, если у родителя нет финансовой возможности платить сумму больше.

Так, в 2023 году минимальный размер алиментов составит:

детям до 6 лет – 1136 грн;

детям в возрасте от 6 до 18 лет – 1416 грн;

детям в возрасте от 18 до 23 лет – 1342 грн.

В случае, если у родителя, который платит алименты, достаточный доход, то он обязан платить рекомендованную сумму, которая на 100% подвязана к прожиточному минимуму. В 2023 году размер выплат составит:

на ребенка до 6 лет – 2272 грн;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2833 грн;

на ребенка от 18 до 23 лет (если он учится на стационаре) — 2684 грн.

Ответственность за неуплату алиментов

В Законе Украины "Об исполнительном производстве" в совокупности с Семейным кодексом предусмотрены несколько видов ответственности в случае, если родитель не платит алименты.

гражданская;

административная (общественно-полезные работы, ограничения в праве выезда за границу, вождении автомобиля, пользовании оружием и охоте);

уголовная (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до двух лет).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую финпомощь получают от государства малообеспеченные семьи. Совокупный доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума, что подтверждается соответствующими документами.