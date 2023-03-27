Розмір аліментів в Україні 2023 року змінився: відомі суми

Розмір аліментів залежить від рівня доходу того з батьків, який їх виплачує

В Україні з 1 січня 2023 року змінили розмір аліментів. Ця виплата прив’язана до прожиткового мінімуму на дитину ы за несплату аліментів можуть позбавити субсидій під час опалювального сезону.

Як повідомляє сайт "Дзеркало тижня", мінімальний розмір аліментів має становити 50% суми прожиткового мінімуму на дитину. Держава гарантує виплату цієї суми у разі, якщо батько не має фінансової можливості платити суму більше.

Так, 2023 року мінімальний розмір аліментів становитиме:

дітям віком до 6 років – 1136 грн;

дітям віком від 6 до 18 років – 1416 грн.;

дітям віком від 18 до 23 років – 1342 грн.

Якщо у того з батьків, хто сплачує аліменти, достатній дохід, то він зобов’язаний сплачувати рекомендовану суму, яка на 100% підв’язана до прожиткового мінімуму. 2023 року розмір виплат становитиме:

на дитину до 6 років – 2272 грн.;

на дитину від 6 до 18 років – 2833 грн.;

на дитину від 18 до 23 років (якщо вона навчається на стаціонарі) — 2684 грн.

Відповідальність за несплату аліментів

У Законі України "Про виконавче провадження" у сукупності із Сімейним кодексом передбачено декілька видів відповідальності у разі, якщо один з батьків не сплачує аліменти.

цивільна;

адміністративна (суспільно-корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користуванні зброєю та полюванні);

кримінальна (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до двох років).

Раніше "Телеграф" розповідав, який розмір фіндопомоги отримують від держави малозабезпечені сім’ї. Сукупний дохід сім’ї має бути меншим за прожитковий мінімум, що підтверджується відповідними документами.