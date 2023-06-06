Лояльность к врагу: кто и как завозит оконные стекла из Беларуси и рф

Украинцы до сих пор покупают оконное стекло у белорусов и россиян для восстановления своих жилищ, не подозревая, что инвестируют в войну против себя

Российское вторжение в феврале 2022 года, в том числе с территории Беларуси, не остановило импорт белорусского листового стекла в Украину, а вместе с ним и российского. Украинские компании продолжали растаможивать продукцию даже после закрытия границ.

Телеграф узнавал, почему компаниям трудно прекратить дотировать агрессоров.

С начала 2022 года вражеские страны заработали на нашем рынке почти 26 млн долларов на ввозе листового стекла, преимущественно оконного. Одни компании растаможивали стекло, приобретенное в РБ до военной агрессии. Другие покупали его в странах Балтии и Польши и продолжают это делать. За белорусскими поставками флоат-стекла скрывается российское, которое легко подменить при упаковке товара в Беларуси, говорят переработчики.

"Зрада" в цифрах

По данным Госстата, в прошлом году из Беларуси в Украину зашло 2,7 млн. кв. м стекла стоимостью 12 млн долларов и из России — 1,5 млн кв. м на сумму 10 млн. долларов. И это при том, что Украина ввела в феврале 2022 года полное эмбарго на торговлю с РФ. На флоат-стекло из Беларуси действует пошлина 10%, а при поставках через страны ЕС стоимость стекла из Беларуси всего на 5—7% ниже стоимости аналогов, рассказывают переработчики.

При здоровом патриотизме украинские трейдеры и переработчики могли полностью заменить вражеское стекло европейским, турецким, азербайджанским и т. п. почти безболезненно. Но этого не произошло. И в первом квартале 2023 года снова констатируем: импорт флоат-стекла из РБ составил 813 тыс. кв. м на сумму 3,7 млн долларов.

Впрочем, это почти вдвое меньше, чем в I квартале 2022 года, когда Беларусь поставила в Украину почти 2 млн кв. м листового стекла на сумму 7,5 млн долларов.

"Телеграф" выяснил, что активно предлагают стекло из Беларуси и даже из россии в компании "ТД "Днепростекло" именно сейчас. Переработчикам компания рассылает такие предложения, из которых видно, что продукция производства "Гомельстекло" имеет самую привлекательную стоимость.

Менеджер по продажам Виталий Лоза подтвердил, что его компания предлагает рынку стекло белорусского производства — "Гомельстекло" и российского — "Салаватстекло". "Государство запрещает покупать белорусское стекло напрямую. Покупаем его у третьих лиц — у продавца в Польше — и законно растаможиваем. Это свежие поставки. Российское стекло запрещено покупать — продаем довоенные остатки, три ящика осталось производства "Салаватстекла" на складах", — сообщил он "Телеграфу".

Кто импортировал белорусское стекло в прошлом году

Большинство объемов листового стекла из Беларуси наши компании заказали у представителя белорусского производителя "Гомельстекло" в Украине — ООО "Торговый Дом "Гомельстекло-Украина", который до сих пор имеет бенефициара в РБ.

К примеру, перевозчик ООО "ЮГЛ Карго" в январе—марте 2022 года по заказу компании "Гомельстекло" отправил в Украину 115,6 тыс. кв. м флоат-стекла толщиной 4 мм.

ЧП "Запад" (Николаев) растаможило 102 тыс. кв. м стекла толщиной 4 мм производства "Гомельстекло" в январе—августе прошлого года.

ООО "Кампен" (Львовщина) импортировало 96,1 тыс. кв. м стекла толщиной 4 мм через ООО "Торговый Дом Гомельстекло-Украина" в январе—апреле 2022 года.

ЧП "Евротакс" (Одесса) в январе—марте 2022 года завезло 29,6 тыс. кв. м гомельского стекла толщиной 4 мм.

ООО "ТДМ Трейдинг" (Луцк) ничего не помешало растаможить 29,5 кв. м стекла толщиной 4 мм в июле-августе прошлого года от поставщика ООО ВДМ — Центр, с. Озерцо, Минская область.

Остальные компании импортировали белорусский продукт через Польшу и страны Балтии.

ООО "ТЛК Одеон" (Дрогобыч во Львовской области) в сентябре прошлого года завезло в Украину 11 тыс. кв. м стекла толщиной 4 мм из польского Белостока, где расположены склады "Гомельстекла".

ООО "Интер-норм" (Киевщина) импортировало 97,5 тыс. кв. м стекла толщиной 4 мм через литовский город Алитус в июле—сентябре 2022 года.

ООО "Термопласт" (Львовщина) завезло в Украину 19,7 кв. м стекла толщиной 4 мм в сентябре 2022 года через Вильнюс.

Спасали довоенные контракты?

Александр Шпак, руководитель компании ООО "ЮГЛ Карго", занимающейся железнодорожными перевозками, рассказал "Телеграфу", что железнодорожное сообщение с вражескими странами отсутствует.

"Технической возможности завезти стекло по железной дороге нет, — говорит он. — Кто приобрел белорусское стекло до начала полномасштабного вторжения, имел возможность предоставить документы, подтверждающие, что груз принадлежит украинской компании, и снять арест. Такие партии растаможивались в течение прошлого года".

Эту практику подтвердили сразу несколько компаний — импортеров белорусского стекла из нашего списка. Так, руководитель ТД "Гомельстекло-Украина" Андрей Русовский, импортировавший в Украину флоат-стекло из РБ, сообщил "Телеграфу", что с 24 февраля 2022 года компания находится в стадии простоя.

"У нас конечный бенефициар — Республика Беларусь. В этой связи никакой деятельности не ведем. В наш адрес не может доставляться продукция. Компания импортировала только белорусское стекло, продукцию других производителей реализовать не собираемся. После победы Украины будем думать, как работать дальше", — говорит он.

По его словам, если в прошлом году какие-то объемы стекла происхождением из РБ растаможивали в Украине, то это грузы, которые вышли до войны, были приобретены украинскими предприятиями до начала агрессии и растаможивались по мере того, как Укрзализныця доставляла их грузополучателям.

"Например, полгода простаивали вагоны в Николаеве. Все помнят, какая там была ситуация — не до вагонов. И когда Укрзализныця смогла доставить вагоны, груз был выдан грузополучателям", — уверяет Русовский.

Речь идет о ЧП "Запад". В этой компании подтвердили, что в прошлом году растаможивали объемы, которые были законтрактованы еще до полномасштабного вторжения рф.

"Действительно, нам удалось растаможить объемы, заказанные до войны, которые успели выйти в направлении Украины до начала полномасштабной агрессии. Несколько вагонов попали под арест. Нам удалось с очень большими усилиями и через большой промежуток времени взять их в работу", — прокомментировал менеджер по вопросам поставок стекла компании Виталий Дзюба.

"Больше не импортируем стекло из Беларуси"

Компании из нашего перечня, которые завозили белорусское стекло через европейские страны в 2022 году, подтвердили свои действия, но отрицают, что осуществляют импорт продукции сейчас. Например, ООО "ТЛК Одеон". В компании отказались официально комментировать такие поставки, отметив, что больше не импортируют белорусское стекло из Белостока. А то, что "зашло в прошлом году, было растаможено абсолютно легально", указывают там.

В ООО "Термопласт" нам прокомментировали, что к октябрю прошлого года были вынуждены импортировать белорусское энергосберегающее стекло из Вильнюса, "чтобы не останавливать производство, потому что аналог происхождением из ЕС купить было невозможно — его не реализовали на экспорт". По словам представителя компании, она покупает листовое стекло у американского производителя Guardian Glass и европейского Euroglass. Первый заявил о выходе из рф весной 2022 года. Второй имеет филиал в Польше, которая злоупотребляет реэкспортом стекла агрессора.

Признался, что импортировал белорусское стекло через Литву, владелец и руководитель ООО "Интер-норм" Юрий Лысенко.

"Мы перестали завозить белорусское стекло в первой половине ноября прошлого года. Сейчас мы его не импортируем. Оно белорусское, противно, потому и прекратили. Эта страна – наш злейший враг. Вырученные в Украине средства за стекло попадают в оборонный бюджет рф, потому что Беларусь только называется так, на самом деле это россия", — считает он.

Как Белосток стал филиалом "Гомельстекла"

По мнению Юрия Лысенко, не все компании так рассуждают, поэтому до сих пор есть импорт белорусского и российского стекла в Украину.

"Прямой импорт из РБ и рф запрещен. Но если товар находится в Польше, Румынии на складе, платежи за этот товар не запрещены, и импорт физически тоже разрешен. Поэтому многие белорусские стекла заходят в Украину через компании-прокладки, которые покупают это стекло Польше, в городе Белосток. Там расположено европейское представительство Гомельского стеклозавода. Все едет к нам оттуда. С Прибалтикой эта тема уже закрыта. А вот из Польши импортируется без сложностей", — рассказывает Лысенко.

Почему пошлина не останавливает импорт

В Украине нет собственного производства листового стекла с тех пор, как его прекратило выпускать ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий". Предприятие обанкротилось в 2017 году. С тех пор рф и РБ довели свою долю в импорте листового стекла в Украину до 75%.

В Украине действует пошлина на импорт листового стекла из Беларуси. При его импорте через ЕС компания должна уплатить 20% НДС и 10% пошлины. Но переработчики утверждают, что, несмотря на более дорогую логистику из-за еврозоны, пошлины и НДС, стекло из Беларуси стоит на 5—7% дешевле своих аналогов. Этим пользуются недобросовестные импортеры.

Таможенники руководствуются интересом наполнить бюджет или собственный кошелек, поэтому товар беспрепятственно следует в Украину. "Возможно, поэтому пошлина и не сдерживает белорусский импорт", — допускает Юрий Лысенко. Он считает такое положение дел недопустимым.

"Скажем, если импорт российского стекла будет происходить из США, его запретят на границе с Украиной из-за эмбарго против товаров из россии. Белорусское стекло легально пересечет границу без каких-либо нарушений законодательства при уплате пошлины. Государственные органы должны ликвидировать эту лазейку", — считает руководитель ООО "Интер-норм".

А пока притормаживают импорт белорусского стекла финучреждения. "Телеграф" узнал, что при импорте стекла из Беларуси некоторые украинские банки блокируют оплату вражескому покупателю. Даже после того, как таможенники пропускают продукцию через границу. Это заставляет импортеров отказываться от работы с поставщиками из РБ.

Как российское стекло попадает в Украину

Переработчики говорят, что стекло происхождением из РБ на самом деле может оказаться российским.

"Мы не исключаем, что белорусские компании могут манипулировать — маркировать российское стекло под белорусское и отправлять его в Украину. Дело в том, что листовое стекло упаковывается в деревянный каркас, этикетка производителя клеится прямо на каркас. Переклеить ее — минута. Продукция будет иметь сертификат происхождения белорусский, страну экспортера — ЕС. Белорусское или российское стекло — проверить на самом деле трудно. И вот такая продукция едет к нам вагонами из Европы", — жалуются переработчики, которые не хотят дотировать агрессора.

Новое производство снизит зависимость от импорта

Уменьшить присутствие нежелательного стекла на украинском рынке мог бы новый стеклозавод. Советник экономического комитета ВР, глава правления аналитического центра CMD-Ukraine Игорь Гужва рассказал "Телеграфу", что бизнес прорабатывает варианты строительства таких стеклозаводов.

"Сегодня много заинтересованных в этом бизнесе, потому что Украина, во-первых, имеет существенный спрос на флоат-стекло. Начиная с 2022-го, Украина 100% потребностей обеспечивает за счет импорта. Во-вторых — Украина имеет примерно половину необходимого сырья для производства флоат-стекла. У нас есть песок кварцевый во Львове и Харькове. Полевой шпат — в Житомире, известняк — в Тернополе и на Донбассе. В перспективе планируется строительство заводов по производству кальцинированной соды", — говорит эксперт.

По его мнению, именно тот факт, что запрет на импорт стекла из рф обеспечил европейские цены на рынке, подталкивает предпринимателей строить стеклозаводы. Почти одинаковая стоимость стекла в Украине и ЕС упрощает просчет рентабельности проектов. Поэтому, говорит Гужва, сегодня заявлено о возможности строительства таких заводов в Кропивницком, Березани под Киевом и в Виннице.

Впрочем, по его мнению, бизнесу недостаточно экспертизы в этом вопросе, ведь это высокотехнологичное производство. В то же время со стороны государства отсутствуют инициативы по содействию в появлении в Украине производств такого типа.