Кому вниз: две трети лифтов в Украине должны быть немедленно заменены

Не дожидаясь победы в войне, уже стартовала серьезная конкурентная борьба за потенциальный рынок в объеме 1,7 млрд

После войны Украину ждет лифтовый бум. Во всяком случае, на него очень рассчитывают отечественные производители. Большое количество жилого фонда получило значительные разрушения. Спрос на лифты должен увеличиться в несколько раз – перед производителями открывается рынок объемом 7 тыс. лифтов ежегодно. Эта цифра уже заложена в программы обновления, которые будут финансироваться иностранными партнерами.

Какие шансы у отечественных компаний получить огромные заказы, выяснял "Телеграф".

Борьба за 2 млрд долларов

Устаревший и искалеченный войной украинский лифт стал угрозой для своих пользователей. Глава Ассоциации лифтовиков Украины (АЛУ), генеральный директор компании-производителя лифтов "Карат-Лифткомплект" Сергей Горишный рассказал "Телеграфу", что сейчас в Украине активно продолжается разработка программы восстановления лифтового хозяйства. Ее кураторами являются правительства США и Великобритании. Они будут финансировать обновление и уже дали понять, что надеются на максимальную локализацию производства.

Кто имеет шансы выиграть

Сегодня в Украине работают три производителя лифтов, имеющих высокую степень локализации производства. Наибольший ее процент у компаний "Карат-Лифткомплект" (Вышгород Киевской области), ООО "Завод Евроформат" (Киев) и ОДО "Укрлифтсервис" (Киев), утверждает Горишный. В частности, по его данным, к февралю 2022 года локализация на заводе "Карат-Лифткомплект" составила около 60%.

"Формула локализации высчитывается через материалы. Поскольку в стоимости лифта 60% составляют материалы, то локализация "Карата" по производству компонентов безопасности, кабин, дверей, каркасов, автоматики выходила до 60%", — рассказывает он, добавляя, что из-за дефицита украинского металла этот процент несколько снизился.

Напомним, что, согласно изменениям в законодательстве о государственных закупках от июля 2022 года, заказчик имеет право требовать от продавца продукции локализации в 2023 году на уровне 15% с увеличением ее до 40% — в 2028-м. Пока на лифты локализация не распространяется, но отраслевая ассоциация активно лоббирует разработку соответствующего законопроекта.

Цена важнее безопасности

Будут бороться за лакомый кусок рынка не только украинские производители, но и импортеры. Они в последние годы значительно усилили свои позиции, поскольку могут завозить в Украину соответствующую продукцию без обязательной сертификации отдельных узлов лифта от страны-производителя.

Это удешевило импортерам стоимость комплектующих и привело к сокращению импорта сертифицированной продукции мировых производителей, рассказывает Горишный. К примеру, по данным АЛУ, если в 2019 году 70% импорта составляли лифты наиболее известных мировых производителей, таких как Kone, Schindler и Otis, то в 2021 году 70% импорта уже относились к продукции производства Турции и Китая. И только 30% импорта составила продукция известных мировых производителей.

Демпинг и война заставили украинских производителей значительно уступить долю на отечественном рынке лифтов. Если в 2019 году они производили 2 тыс. единиц этого оборудования, столько же составил импорт, то в 2022 году количество зарубежных аналогов составило 3 тыс. единиц, а доля отечественных производителей уменьшилась вдвое – до 1 тыс. единиц.

Несистемный импорт вредит не только украинскому производству и мировым брендам в Украине, но и тем, кто продолжает эксплуатировать это оборудование, потому что у него нет гарантий обслуживания, хотя и дешевле, говорят наши производители. Отсутствие отлаженной системы контроля механизмов повышенной опасности представляет потенциальную угрозу конечному потребителю, то есть жильцам домов, где установлены такие подъемники.

"Государство должно понимать, что безопасность граждан — это его прямая обязанность, поэтому государственный надзор должен быть, как в любом цивилизованном государстве", — говорит Горишный. По его мнению, конечную проверку таких лифтов должны выполнять либо контролирующие органы, либо аккредитованные здесь заводы, имеющие максимальный модуль от проекта до непосредственно изготовления лифтов, а не дилер, который завозит этот лифт в Украину.

По словам CEO завода "Евроформат" Игоря Ткаченко, рост количества "непостоянных" поставщиков (импортеров) лифтов, которые завозят в Украину оборудование под единичные контракты, не подкрепляя соглашение какой-либо дальнейшей технической поддержкой, несет значительные дополнительные затраты для заказчика на этапе монтажа оборудования и ввода лифтов в эксплуатацию. В результате производители оборудования, полностью отвечающего законодательным нормам, не конкурентны на рынке по стоимости.

Лифтовый неликвид

Большинство украинских лифтов устарело и несет опасность их пользователям. По данным Ассоциации лифтовиков, к началу 2021 года количество жилых домов, оборудованных лифтами, составило 27 583. В них установлено 87 862 лифта. Количество подъемников, имеющих срок эксплуатации 25 и более лет, составляет 57 272 единиц, то есть 65,2% лифтового парка Украины. При этом эксплуатация лифтов в Украине после четверти века работы запрещена законодательством.

Таким образом, в Украине сформировался спрос на обновление лифтов на уровне почти 60 тыс. единиц, не учитывая еще не сданные в эксплуатацию новостройки. Стоимость одного лифта, по данным производителей, колеблется в пределах 1 млн грн. Нетрудно подсчитать, что замена изношенного фонда обойдется не менее чем в 1,7 млрд долларов. В государственном или местных бюджетах на это средства вряд ли найдутся. Так что программа восстановления, которую будут финансировать западные доноры, едва ли не последний шанс для решения проблемы.