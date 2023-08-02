Вознаграждения военным с орденами: какие есть суммы начислений и от чего они зависят

Существует три разных ордена и одна награда

Большинство военных в Украине заслуживают разных выплат. Поэтому одним из таких является начисление дополнительных средств за выдающиеся заслуги в защите Родины.

Как говорится в законе "Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющие особые заслуги перед Родиной", утвержденным Верховной Радой Украины, денежные выплаты касаются военных, принимавших участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и имеют награды (полученные начиная с 2014 года).

Социальная информационная платформа напоминает о сумме выплаты для некоторых военных с разными вознаграждениями.

Размер начисления и от чего он зависит

На ежемесячные выплаты денежной помощи имеют право люди, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарям ордена Богдана Хмельницкого и кавалерам ордена За мужество:

Лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, ежемесячно будут получать три минимальные зарплаты. В 2023 году – это 20 100 грн .

. Лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого, имеют право получать ежемесячно две минимальные зарплаты — 13 400 грн .

. Лица, награжденные орденом За мужество или орденом княгини Ольги, будут получать одну минимальную зарплату — 6700 грн .

. Члены семьи погибших (умерших) граждан, имевших соответствующие награды, также будут ежемесячно получать денежную помощь в размере одной минимальной зарплаты (6700 гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежном довольствии для бойцов из лиц офицерского состава.