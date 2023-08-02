Винагороди військовим з орденами: які є суми нарахувань і від чого вони залежать

Існує три різні ордени та одна нагорода

Більшість військових в Україні заслуговують на різні виплати. Тож, однією з таких є нарахування додаткових коштів за видатні заслуги у захисті Батьківщини.

Як мовиться в законі "Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", затвердженим Верховною Радою України, грошові виплати стосуються військових, які брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, і мають нагороди (отримані, починаючи з 2014 року).

Тож, Соціальна інформаційна платформа нагадує про суму виплати для деяких військових з різними винагородами.

Розмір нарахування та від чого воно залежить

На щомісячні виплати грошової допомоги мають право люди, яким надано звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка, лицарям ордена Богдана Хмельницького та кавалерам ордена За мужність.

Особи, яким надано звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка щомісяця отримуватимуть три мінімальні зарплати. У 2023 році – це 20 100 грн .

. Особи, яких нагороджено орденом Богдана Хмельницького, мають право отримувати щомісяця дві мінімальні зарплати — 13 400 грн .

. Особи, нагороджені орденом За мужність або орденом княгині Ольги, отримуватимуть одну мінімальну зарплату — 6700 грн .

. Члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мали відповідні нагороди, також щомісяця отримуватимуть грошову допомогу в розмірі однієї мінімальної зарплати (6700 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошове забезпечення для бійців з осіб офіцерського складу.