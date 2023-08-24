Ежегодная выплата военным: при каких обстоятельствах она начисляется

Денежная помощь будет ежегодно выплачиваться в мае

Как и все работники в Украине, военные имеют право на денежное обеспечение и пенсию. К тому же, им будет выплачиваться пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, размер которой будет зависеть от некоторых факторов.

Как говорится в законе "О пенсионном обеспечении", утвержденном Верховной Радой, выплата принадлежит лицам с инвалидностью I-II-III группы в результате войны. Кроме того, таким украинцам среди участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью в результате войны I группы.

Украинцам с инвалидностью в результате войны пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая насчитывается вместо пенсии, повышаются:

лицам с инвалидностью I группы — в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность; (прожиточный минимум — 2093 гривны, то начисление — 1046 гривны)

лицам II группы — 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (873 гривны);

лицам II группы – 30 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (627 гривен).

Следует отметить, что такие начисления будут производиться ежегодно 5 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные имеют шанс временно увеличить свои заработные платы.