Щорічна виплата військовим: за яких обставин вона нараховується

Грошова допомога щороку буде виплачуватись у травні

Як і усі працівники в Україні, військові мають право на грошове забезпечення та пенсію. До того ж їм виплачуватиметься довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, розмір якої залежатиме від деяких факторів.

Як мовиться в законі "Про пенсійне забезпечення", затвердженому Верховною Радою, виплата належить особам з інвалідністю І-ІІ-ІІІ групи внаслідок війни. Окрім того, таким українцям з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Українцям з інвалідністю внаслідок війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються:

особам з інвалідністю I групи ― у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; (прожитковий мінімум — 2093 гривні)

особам II групи ― 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам ІII групи ― 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Варто зауважити, що такі нарахування здійснюватимуться щорічно 5 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові мають шанс тимчасово збільшити свої заробітні плати.