Монеты и банкноты старого образца скоро перестанут принимать: когда и какие именно (фото)

Обмен производится без комиссии

Из наличного обращения в Украине изымаются мелкие монеты и банкноты гривны образцов до 2003 года выпуска. Обменять и то и другое можно до 30 сентября 2023 года, позже это сделать уже будет невозможно.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Уточняется, что речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Обменять их можно до 30 сентября 2023 года включительно. Сделать это можно в Нацбанке и не только.

Какие банкноты и монеты подлежат обмену

Куда обращаться

Национальный банк Украины:

Киев: Контрактовая пл., 2А;

Днепр: ул. Воскресенская, 13;

Львов: ул. Коперника, 4;

Одесса: ул. Ришельевская, 8;

Харьков: Театральная пл., 1;

Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

Кроме того, обменять монеты и банкноты можно в уполномоченных банках: АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обменять устаревшие монеты и банкноты на новые образцы можно в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет). Обмен производится бесплатно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким будет курс доллара в сентябре. Не исключено, что именно в первый месяц осени НБУ вернется к плавающему курсу валют.