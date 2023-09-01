Монети та банкноти старого зразка скоро перестануть приймати: коли та які саме (фото)

Обмін здійснюється без комісії

З готівкового обігу в Україні вилучаються дрібні монети та банкноти гривні зразків до 2003 року випуску. Обміняти те й інше можна до 30 вересня 2023 року, пізніше це зробити вже буде неможливо.

Про це повідомляє прес-служба НБУ. Уточнюється, що йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Обміняти їх можна до 30 вересня 2023 року включно. Зробити це можна у Нацбанку і не лише.

Які банкноти та монети підлягають обміну

Куди звертатися

Національний банк України:

Київ: Контрактова пл., 2А;

Дніпро: вул. Воскресенська, 13;

Львів: вул. Коперника, 4;

Одеса: вул. Рішельєвська, 8;

Харків: Театральна пл., 1;

Хмельницький: вул. Володимирська, 91.

Крім того, обміняти монети та банкноти можна в уповноважених банках : АТ "Ощадбанк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ". Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обміняти застарілі монети та банкноти на нові зразки можна у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет). Обмін здійснюється безкоштовно.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким буде курс долара у вересні. Не виключено, що саме першого місяця осені НБУ повернеться до плаваючого курсу валют.