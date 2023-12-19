Миллионы людей и десятки миллиардов гривен: какую сумму потратили на "єПідтримку" и сколько украинцев ее получили

Государственной поддержкой воспользовались почти 5 миллионов человек

Почти 31 млрд грн получили украинцы по государственной программе "єПідтримка", предполагающей выплату 6500 гривен гражданам, которые потеряли работу из-за российского вторжения. Число лиц, которые воспользовались этим правом с марта 2022 года, составило почти 5 млн.

Такие данные привел премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме Diia Summit, посвященном диджитализации в Украине, сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Как подчеркнул глава правительства, выплату в 6500 гривен лишившимся работы украинцам с начала действия программы, т.е. с марта 2022 года, получили 4,7 млн граждан. Всего на эти цели из бюджета было потрачено более 30,8 млрд грн.

Напомним, что программе "єПідтримка" положили начало во время эпидемии коронавируса в 2020 году и она предназначалась для поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных ограничений. Тогда речь шла о перечислении вакцинировавшимся украинцам 1000 гривен для оплаты посещения театров, кино, музеев, спортзалов, лекарств и некоторых других товаров и услуг.

С начала полномасштабной войны данная программа была перепрофилирована под оказание помощи украинцам, потерявшим работу в результате российской агрессии, а выплаты увеличены до 6500 гривен. При этом ее реализация столкнулась с рядом технических сложностей, когда выяснилось, что часть средств по программе была выдана сотрудникам бюджетных учреждений, которых заставили вернуть деньги, поскольку работу они не теряли.

Кроме "єПідтримки" украинцы могут рассчитывать и на другие виды помощи от государства.