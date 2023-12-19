Мільйони людей та десятки мільярдів гривень: яку суму витратили на "єПідтримку" і скільки українців її отримали

Державною підтримкою скористалися майже 5 мільйонів осіб

Майже 31 млрд. грн. отримали українці за державною програмою "єПідтримка", яка передбачає виплату 6500 гривень громадянам, які втратили роботу через російське вторгнення. Число осіб, які скористалися цим правом з березня 2022 року, становило майже 5 млн.

Такі дані навів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Diia Summit, присвяченому діджиталізації в Україні, повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.

Як підкреслив глава уряду, виплату в 6500 гривень українцям, що втратили роботу, з початку дії програми, тобто. з березня 2022 року, отримали 4,7 млн. громадян. Загалом на ці цілі з бюджету було витрачено понад 30,8 млрд. грн.

Нагадаємо, що програму "єПідтримка" започаткували під час епідемії коронавірусу у 2020 році і вона призначалася для підтримки бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень. Тоді йшлося про перерахування українцям, що вакцинувалися, 1000 гривень для оплати відвідування театрів, кіно, музеїв, спортзалів, ліків та деяких інших товарів та послуг.

З початку повномасштабної війни цю програму було перепрофільовано під надання допомоги українцям, які втратили роботу внаслідок російської агресії, а виплати збільшено до 6500 гривень. При цьому її реалізація зіткнулася з низкою технічних складнощів, коли з’ясувалося, що частина коштів за програмою була видана співробітникам бюджетних установ, яких змусили повернути гроші, оскільки вони не втрачали роботу.

Окрім "єПідтримки" українці можуть розраховувати і на інші види допомоги від держави.