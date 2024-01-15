В Украине снова поднимут зарплаты бюджетникам: когда и на сколько

С 1 апреля размер минимальной заработной платы поднимется до 8 000 гривен

С 1 января 2024 года Кабинет министров повысил зарплаты бюджетникам в связи с ростом минимальной зарплаты. Следующее повышение запланировано на 1 апреля.

"Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда — 3 195 гривен", — сказано в постановлении правительства от 12 января 2024 г. № 23.

До этого должностные оклады с 1 декабря 2021 года рассчитывались исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны. Таким образом, базовый оклад повышен на 10,4%.

Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырос с 6 700 до 7 100 гривен. С 1 апреля он поднимется до 8 000 гривен.

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Поэтому после повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце прошлого года министр экономики Юлия Свириденко предупреждала, что в Украине могут начаться задержки выплат зарплат бюджетникам и пенсий. Это произойдет, если Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки не окажут Украине финансовую помощь.