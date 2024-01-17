Подъемные для мобилизованных: кому из бойцов насчитают 20 тысяч гривен

Такую практику могут делать и другие города

Военные в Украине имеют право на выплату "подъемных". Один из таких начислений будет предоставляться в Одесском городском совете для определенной категории бойцов.

Размер такой помощи составляет 20 тысяч гривен и будет производиться она для мобилизованных одесситов. Об этом сообщил инициатор программы нардеп Алексей Гончаренко корреспонденту "Думской".

По его словам, такую инициативу также должны ухватить другие города Украины и присоединиться к такой практике.

Кроме того, как говорится в издании, первые выплаты уже есть с Нового года. Статью расходов на единовременную помощь военных зашили в целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения Одессы на 2024-2026 годы.

"Не только оружие, амуниция и общие вещи, а поддержка каждого конкретного героя из Одессы — это и есть главная задача одесской общины. Поэтому я очень рад, что тот проект и та программа, которую я инициировал, получила поддержку и коллег по горсовету, и городского головы. Это поддержка тех, кто пойдет защищать нас", – говорит Гончаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из бойцов будет рассчитывать на денежную выплату на психологическую реабилитацию.