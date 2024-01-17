Підйомні для мобілізованих: кому з бійців нарахують 20 тисяч гривень

Таку практику можуть робити й інші міста

Військові в Україні мають право на виплату "підйомних". Одне з таких нарахувань надаватимуть в Одеській міській раді для певної категорії бійців.

Розмір такої допомоги складає 20 тисяч гривень і здійснюватиметься вона для мобілізованих одеситів. Про це повідомив ініціатор програми нардеп Олексій Гончаренко кореспонденту "Думської".

За його словами, таку ініціативу також мають вхопити інші міста України й приєднатись до такої практики.

Окрім того, як мовиться у виданні, перші виплати находять вже з Нового року. Статтю витрат на одноразову допомогу військових зашили в цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення Одеси на 2024 — 2026 роки.

"Не тільки зброя, амуніція та загальні речі, а підтримка кожного конкретного героя з Одеси — це і є головне завдання одеської громади. Тому я дуже радий, що той проєкт і та програма, яку я ініціював, отримала підтримку і колег по міськраді, і міського голови. Це підтримка тих, хто піде захищати нас", — каже Гончаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з бійців розраховуватиме на грошову виплату на психологічну реабілітацію.