10 тисяч на психологічну реабілітацію: хто з бійців має право на цю виплату

Підтримку можна отримати в установі "Дім воїна"

В Івано-Франківській громаді продовжують нараховувати військовим виплати. Вони мають право на допомогу в розмірі 10 тисяч.

Вона буде здійснена для бійців, що потребують психологічної підтримки. Про це в ефірі радіо "Західний полюс" повідомив голова громади Руслан Марцінків.

"Не завжди воїнам потрібна фізична реабілітація. Іноді треба гроші на психологічну. Щоб отримати гроші на фізичну реабілітацію, є довідка лікаря, і людина отримує кошти. Якщо військовий хоче отримати гроші на психологічну реабілітацію, він може звернутися в комунальну установу "Дім воїна". В нас там є психологи, вони спілкуються. Потім дають довідку, що військовий потребує психологічної реабілітації, й він отримує 10 тисяч гривень", — каже Руслан Марцінків.

Як він додає, "Дім воїна" працює в департаменті соціального захисту на вулиці Грушевського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові в Україні мають право на виплати "оздоровчих" під час вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості, або у другу частину щорічної основної відпустки чи без вибуття.