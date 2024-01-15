На "оздоровчі" мають право 5 категорій бійців: як обчислюватиметься сума допомоги

Чи відбулись якісь зміни у здійсненні виплати

Військові в Україні мають право на щорічні та додаткові відпустки, під час яких їм нараховуватимуться певні виплати. Однією з таких є нарахування грошової допомоги для оздоровлення.

Виплата надається військовим у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості, або у другу частину щорічної основної відпустки чи без вибуття. Про це мовиться у наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Хто з бійців отримає гроші на оздоровлення

Військовослужбовці, крім бійців строкової військової служби, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної (канікулярної) відпустки — в розмірі місячного грошового забезпечення;

Військові, які прибули для подальшого проходження військової служби й зараховані до ЗСУ з інших утворених військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, а також інших державних органів;

Військові, які були призвані (прийняті) на військову службу та до призову (прийняття) працювали в бюджетних організаціях;

Військові, які прибули до ЗСУ після відрядження до державних органів, установ та організацій або прирядження до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі;

Бійці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках — до шести років, грошова допомога для оздоровлення надається в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадою після прибуття з цієї відпустки, за умови, що вони набули право на щорічну основну відпустку в цих роках.

Розмір допомоги визначається виходячи зі посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава виплатить гроші деяким військовим, які не були у щорічній відпустці.