10 тысяч на психологическую реабилитацию: кто из бойцов имеет право на эту выплату

Поддержку можно получить в учреждении "Дом воина"

В Ивано-Франковской общине продолжают начислять военным выплаты. Они имеют право на помощь в размере 10 тысяч.

Она будет осуществлена для бойцов, нуждающихся в психологической поддержке. Об этом в эфире радио "Западный полюс" сообщил глава общества Руслан Марцинкив.

"Не всегда воинам нужна физическая реабилитация. Иногда нужны деньги на психологическую. Чтобы получить деньги на физическую реабилитацию, есть справка врача, и человек получает средства. Если военный хочет получить деньги на психологическую реабилитацию, он может обратиться в коммунальное учреждение "Дом воина". У нас там есть психологи, они общаются. Затем дают справку, что военный нуждается в психологической реабилитации, и он получает 10 тысяч гривен ", — говорит Руслан Марцинкив.

Как он добавляет, "Дом воина" работает в департаменте социальной защиты на улице Грушевского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые военные в Украине имеют право на выплаты "оздоровительных" при выбытии их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска или без выбытия.