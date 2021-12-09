В Днепре неадекват с ножом набросился на незнакомцев: много раненых (фото, видео)

Мужчина атаковал прохожих возле домов в дневное время.

В Днепре полиция задержала мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений. Предположительно от его рук пострадали четверо мужчин.

Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным правоохранителей, первой жертвой нападения стал 38-летний днепрянин. Его избили кулаками и ногами в живот. Мужчина попал в больницу. Позднее злоумышленник взялся за нож. Он нанес ранения трем мужчинам — 25, 61 и 45 лет. Последний мужчина получил четыре удара ножом в спину.

Вероятного нападавшего задержали и выдвинули ему подозрение. При обыске у него нашли нож, который он мог использовать в нападении.

Предполагаемое орудие нападения

Как сообщают в соцсетях, двое пострадавших — в реанимации. Также, у мужчин 25 и 61 года — ранения рук. Мужчине полиция инкриминирует четыре статьи — хулиганство, намеренное тяжкое телесное повреждение, покушение на криминальное правонарушение и преднамеренное убийство.

Подозреваемому 34 года, объяснить свой поступок он не может.

Подозреваемый нападал на людей среди дня

Ранее "Телеграф" писал про случай убийства с применением ножа, который произошел в Тернополе. Мужчина нанес более 20 ударов малознакомой девушке, а потом сбросил тело с балкона. Чтобы его не заподозрили — хранил его на балконе до темноты.