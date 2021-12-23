В кафе под Днепром неизвестный устроил стрельбу: посетитель "словил" более десятка пуль (фото)

За жизнь пострадавшего врачи боролись больше суток

Вечером среды, 22 декабря, в Новомосковске Днепропетровской области скончался мужчина, получивший накануне более десяти пулевых ранений во время отдыха в местном кафе. Медики пытались спасти его около суток, но пострадавший так и не пришел в себя.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины, а также местных Telegram-каналах.

Известно, что неизвестный мужчина вечером 21 декабря открыл стрельбу в кафе "Комфорт". Под прицельный огонь попал только один посетитель заведения — 33-летний местный житель.

Место преступления на карте

После совершения нападения злоумышленник скрылся с места преступления, а очевидцы вызвали "скорую", чтобы спасти раненого. Отмечается, что он получил более десяти пулевых ранений. К сожалению, их тяжесть оказалась несовместима с жизнью.

Потерпевший потерял немало крови

Изначально в полиции квалифицировали случившееся как покушение на убийство. Теперь же, после смерти пострадавшего, статус дела будет явно переведен в разряд убийства. Нападавшего объявили в розыск.

Отметим, что в местных новостных пабликах начали говорить, что стрельба в "Комфорте" могла стать частью криминальных разборок, т.к. пострадавший якобы был ранее судим и слыл якобы "авторитетом". В полиции такую информацию не подтверждали.

Напомним, что накануне Днепропетровщина также отличилась новостью о двух убитых бездомных на территории областного центра. Их тела обнаружили у одной из школ Днепра. Как стало известно чуть позже, нападение на погибших совершила компания молодых людей, среди которых присутствовала и девушка. Также "Телеграф" писал, какое наказание грозит убийцам бездомных.