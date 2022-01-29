Укр

В Днепре нашли мертвым ветерана: подробности и фото 18+

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Мужчину нашли висящим на ветке Новость обновлена 29 января 2022, 09:33
Мужчину нашли висящим на ветке

Мужчину обнаружили неподалеку от жилых домов.

В Днепре на улице Космической нашли тело мужчины. Он был повешен стоя на коленях. В кармане нашли удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Тело мужчины обнаружили двое местных жителей во время прогулки. Труп нашли в балке неподалеку от жилого массива "Сокол". Он стоял на коленях. Веревка была зацеплена за ветку дерева.

Приблизительное место нахождения тела
Приблизительное место нахождения тела

Судя по всему трагедия произошла некоторое время назад — "тело успело мумифицироваться" и было покрыто снегом.

При осмотре вещей нашли удостоверение участника боевых действий — мужчина, вероятно, служил в Национальной гвардии. Предварительно, службу он проходил в 2015 году. На место вызвали следователей и оперативников.

Мужчина был участником боевых действий
Мужчина был участником боевых действий

О причине случившегося не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал про подобный случай — в Днепре нашли повешенным мужчину в лесополосе. Он был без штанов.

Также на днях Днепр и Украину взволновал трагический инцидент, связанный с Нацгвардией. Пятерых человек убил и пятерых ранил Артемий Рябчук во время стрельбы на заводе "Южмаш" — он хоть и нацгвардеец, но будет содержаться в обычном СИЗО по решению суда.

Накануне выявили тело бышего боксера Владимира Вирчиса — его также нашли в петле на улице. Перед смертью у него были проблемы в бизнесе.

Теги:
#Днепр #УБД #Повешенный
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