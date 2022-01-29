В Днепре нашли мертвым ветерана: подробности и фото 18+

Мужчину обнаружили неподалеку от жилых домов.

В Днепре на улице Космической нашли тело мужчины. Он был повешен стоя на коленях. В кармане нашли удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Тело мужчины обнаружили двое местных жителей во время прогулки. Труп нашли в балке неподалеку от жилого массива "Сокол". Он стоял на коленях. Веревка была зацеплена за ветку дерева.

Приблизительное место нахождения тела

Судя по всему трагедия произошла некоторое время назад — "тело успело мумифицироваться" и было покрыто снегом.

При осмотре вещей нашли удостоверение участника боевых действий — мужчина, вероятно, служил в Национальной гвардии. Предварительно, службу он проходил в 2015 году. На место вызвали следователей и оперативников.

Мужчина был участником боевых действий

О причине случившегося не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал про подобный случай — в Днепре нашли повешенным мужчину в лесополосе. Он был без штанов.

Также на днях Днепр и Украину взволновал трагический инцидент, связанный с Нацгвардией. Пятерых человек убил и пятерых ранил Артемий Рябчук во время стрельбы на заводе "Южмаш" — он хоть и нацгвардеец, но будет содержаться в обычном СИЗО по решению суда.

Накануне выявили тело бышего боксера Владимира Вирчиса — его также нашли в петле на улице. Перед смертью у него были проблемы в бизнесе.