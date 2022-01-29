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У Дніпрі знайшли мертвим ветерана: подробиці та фото 18+

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Чоловіка знайшли на гілці Новина оновлена 29 січня 2022, 09:33
Чоловіка знайшли на гілці

Чоловіка виявили неподалік житлових будинків.

У Дніпрі на вулиці Космічній знайшли тіло чоловіка. Він був повішений стоячи на колінах. У кишені знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Тіло чоловіка виявили двоє місцевих мешканців під час прогулянки. Труп знайшли у балці неподалік житлового масиву "Сокіл". Він стояв навколішки. Мотузка була зачеплена за гілку дерева.

Приблизне місце знаходження тіла
Приблизне місце знаходження тіла

Зважаючи на все, трагедія сталася певний час тому — "тіло встигло муміфікуватися" і було вкрите снігом.

Під час огляду речей знайшли посвідчення учасника бойових дій – чоловік, ймовірно, служив у Національній гвардії. Попередньо службу він проходив у 2015 році. На місце викликали слідчих та оперативників.

Чоловік був учасником бойових дій
Чоловік був учасником бойових дій

Про причину того, що трапилося, не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про подібний випадок — у Дніпрі знайшли повішеним чоловіка у лісосмузі. Він був без штанів.

Також днями Дніпро та Україну схвилював трагічний інцидент, пов’язаний із Нацгвардією. П’ятьох людей убив і п’ятьох поранив Артемій Рябчук під час стрілянини на заводі "Південмаш" — він хоч і нацгвардієць, але утримуватиметься у звичайному СІЗО за рішенням суду.

Напередодні виявили тіло колишнього боксера Володимира Вірчиса – його також знайшли у петлі на вулиці. Перед загибеллю мав труднощі у бізнесі.

Теги:
#Дніпро #УБС #Повішений
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