У Дніпрі знайшли мертвим ветерана: подробиці та фото 18+

Чоловіка виявили неподалік житлових будинків.

У Дніпрі на вулиці Космічній знайшли тіло чоловіка. Він був повішений стоячи на колінах. У кишені знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Тіло чоловіка виявили двоє місцевих мешканців під час прогулянки. Труп знайшли у балці неподалік житлового масиву "Сокіл". Він стояв навколішки. Мотузка була зачеплена за гілку дерева.

Приблизне місце знаходження тіла

Зважаючи на все, трагедія сталася певний час тому — "тіло встигло муміфікуватися" і було вкрите снігом.

Під час огляду речей знайшли посвідчення учасника бойових дій – чоловік, ймовірно, служив у Національній гвардії. Попередньо службу він проходив у 2015 році. На місце викликали слідчих та оперативників.

Чоловік був учасником бойових дій

Про причину того, що трапилося, не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про подібний випадок — у Дніпрі знайшли повішеним чоловіка у лісосмузі. Він був без штанів.

Також днями Дніпро та Україну схвилював трагічний інцидент, пов’язаний із Нацгвардією. П’ятьох людей убив і п’ятьох поранив Артемій Рябчук під час стрілянини на заводі "Південмаш" — він хоч і нацгвардієць, але утримуватиметься у звичайному СІЗО за рішенням суду.

Напередодні виявили тіло колишнього боксера Володимира Вірчиса – його також знайшли у петлі на вулиці. Перед загибеллю мав труднощі у бізнесі.