Нет им прощения: в обстреле Днепра тяжело ранили молодую красавицу-спасательницу

Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В результате повторного ракетного обстрела аэропорта в Днепре 10 апреля была тяжело ранена Евгения Дудка, руководитель отдела по связям со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Ранения получили еще пять спасателей, сообщает ГСЧС Украины. Трое — в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.

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"Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу – фиксацию последствий прилета в город смертоносного русского мира и преодоления разрушительных последствий любви старшего брата спасателями ГСЧС. Там ее и догнал смертоносный осколок

Мы просим всех небезразличных помочь Жене в ее борьбе за жизнь. Молимся вместе с родными и друзьями нашей коллеги", — сказано в сообщении.

Руководитель пресс-центра телеканала "Відкритий" Анна Гребенчук сообщила о том, что Евгению прооперировали и она находится сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.

В комментариях пользователи желают Евгении скорейшего выздоровления и отмечают, "что прощения врагам не будет", и что "они должны за все ответить":

"Они должны заплатить за каждую слезинку и каждую кровиночку. Ублюдки, убийцы"

"Женя, держитесь. Вы сильная и вас обязательно спасут, у нас хорошие медики. Выздоравливайте, а Бог вам поможет!!!"

"Женя, держитесь, они за все ответят"

Напомним, 8 апреля в боях с оккупантами погиб командир второго батальона ДУК ПС Тарас Бобанич.

В боях за Мариуполь в пятницу, 8 апреля, погиб ветеран АТО и соучредитель "Pizza Veterano" Рафаэль Агаев. Он был морским пехотинцем и выполнял задачи по обороне города.

Ранее сообщалось, что в боях за Чернигов был убит украинский боксер.