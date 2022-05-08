"Прославиться" у девушек определенно получилось

Две ученицы 10 класса одной из школ Днепра на третий месяц войны россии против Украины решили открыто поддержать агрессора, чем спровоцировали волну хейта и вызвали внимание правоохранительных органов.

Запись прямого эфира девушек из TikTok стала распространяться в социальных сетях вечером 7 мая, сообщает "Телеграф".

Две девушки с друзьями во время прямого эфира заявляли, что самые красивые женщины — в россии, в то время как в Украине они якобы только легкого поведения.

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"Слава россии! россия самая лучшая, украинцы сосите х**. Я бы ж**у путину лизала", — среди прочего, заявили девушки.

Некоторые из их заявлений смотрите на видео (осторожно, нецензурная лексика!):

Стоит заметить, что личность девушек быстро идентифицировали, — ими оказались ученицы 85 школы по имени Катя и Влада. Их родителей нашли и провели с ними профилактическую беседу, решается вопрос о привлечении по факту невыполнения обязаностей относительно воспитания детей.

Сами девушки уже извинились и их поставили на профилактический учет. На этом наказание закончилось.

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Многие украинцы пришли в ярость от таких заявлений и пришли к мнению, что наказание вышло недостаточным.

"Собрать вещи и зеленый коридор на россию!", "Отправить к боевым бурятам, те перевоспитают быстро", "Любительницы ТикТока? К донуга**ону на практику", "Депортировать вместе с семьями", "В семье не без уродов", "Если бы это был мой ребенок, ж**а была бы уже синяя", — среди прочего, пишут в комментариях.

Стоит заметить, что это, к сожалению, не первая и даже не вторая подобная история за время войны.

В Кривом Роге парень отличился, назвав украинских защитников "пушечным мясом".

В Каменском под Днепром девушка ради лайков в ТикТок танцевала тверк на фоне мемориала погибшим героям Небесной сотни, в то время как в самом Днепре уже отличалась одна беженка, которая рассказывала, как было бы хорошо, если бы россия побыстрее захватила Лисичанск.