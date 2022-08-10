Днепропетровщина под огнем врага: за ночь россияне убили и ранили десятки людей (фото)

Семеро человек получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи

Никопольский район уже несколько недель подряд находится под прицельным артиллерийским огнем, и лишь накануне пережил один из мощнейших обстрелов. Однако ночь на 10 августа стала еще более трагичной, ведь сразу в двух населенных пунктах погибло 11 человек. Еще 13 были ранены, часть их пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

Информацию о трагедии сообщили представители местной власти — руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Известно, что россияне прицельно обстреливали жилые кварталы Марганца и Высшетарасовки, используя системы "Град".

По предварительным данным, по Никопольщине было выпущено до 80 реактивных снарядов, которые и повлекли за собой столь большое количество жертв.

Марганец и Высшетарасовка обстреливались с противоположного берега Днепра

Разрушены жилые дома — как частные, так и многоквартирные, под обстрел попали даже школы, некоторые здания зияют не только пустыми глазницами окон, но и дополнительной "вентиляцией" из-за отверстий от боеприпасов.

Основной удар пришелся на Марганец. Здесь погибло десять человек. Ранения получили 11 местных жителей, все, кроме одного, находятся в больнице. Семеро из них, отмечает Валентин Резниченко, находятся в тяжелом состоянии.

Под огонь вражеской арты попало более двух десятков многоэтажных домов, а также уйма мирной инфраструктуры — это и ЦНАП, и дворец культуры, и несколько школ. Также россияне стреляли по горсовету, общежитию и другим зданиям.

В Высшетарасовке российские оккупанты разрушили во время обстрелов один из частных домов, его хозяйка, находившаяся внутри, погибла. Также пострадала супружеская пара, женщина с травмами средней тяжести находится под присмотром врачей. Мужчине позволили проходить лечение на дому.

Оккупанты обстреляли минимум 11 жилых домов, а также повредили газопроводы. Около тысячи местных жителей остались без доступа к газу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне попытались атаковать Винницкую область. К счастью, средства ПВО отработали на все сто, однако выяснились некоторые подробности насчет используемых россиянами ракет.

Помимо этого мы писали о жуткой провокации, которую враг устроил в оккупированном Энергодаре. Для создания очередной пропагандистской картинки захватчики сами же обстреляли территорию ЗАЭС.