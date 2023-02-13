"Это не оккупанты, это украинцы": в Днепре преступники нашли, чем поживиться "под шумок" отключений света
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Местные жители говорят о массовости таких преступлений
Пока украинская энергосистема испытывала существенный дефицит электроэнергии после российских атак, а в городах действовали аварийные и плановые отключения света, некоторые недобросовестные граждане решили воспользоваться этим для наживы.
Так, согласно сообщениям местных Telegram-каналов, в некоторых многоквартирных домах Днепра во время отключений света стало пропадать электрооборудование. В частности, такой случай произошел на проспекте Богдана Хмельницкого.
"Пока было отключение света, негодяи залезли в щитовую и похитили медные провода и покурочили щитовую. Это уже не первый случай в квартале", — говорится в сообщении.
Данную информацию подтверждают и комментаторы поста, которые представляются местными жителями.
Напомним, ранее мы писали о том, что "Укрэнерго" сообщило о состоянии энергосистемы после последних атак. Энергетики делают все возможное, чтобы в холодное время года мирное население как можно быстрее получало доступ к электроэнергии.
Также мы сообщали о том, что три облэнерго "наказали" символическим штрафом за нарушения графиков отключения.