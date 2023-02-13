"Це не окупанти, це українці": у Дніпрі злочинці знайшли, чим поживитись "під шумок" відключень світла

Місцеві жителі кажуть про масовість таких злочинів

Поки українська енергосистема зазнавала суттєвого дефіциту електроенергії після російських атак, а в містах діяли аварійні та планові відключення світла, деякі недобросовісні громадяни вирішили скористатися цим для наживи.

Так, згідно з повідомленнями місцевих Telegram-каналів, у деяких багатоквартирних будинках Дніпра під час відключень світла почало зникати електрообладнання. Зокрема, такий випадок трапився на проспекті Богдана Хмельницького.

"Поки було відключення світла, негідники залізли у щитову та викрали мідні дроти та покурочили щитову. Це вже не перший випадок у кварталі", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтверджують і коментатори посту, які називають себе місцевими жителями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укренерго" повідомило стан енергосистеми після останніх атак. Енергетики роблять все можливе, щоб у холодну пору року мирне населення якнайшвидше отримувало доступ до електроенергії.

Також ми повідомляли про те, що три обленерго "покарали" символічним штрафом за порушення графіків відключення.