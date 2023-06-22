"Добро" на стриптиз и мошенничество дали в ДСР? В Днепре разгорается скандал вокруг вечеринки в ресторане

Сын в полиции, отец подозревается в экономической преступности

В днепровском ресторане "Ривьера", в 200 км от передовой, группа молодых людей со стриптизом и метанием денежных купюр отметила какой-то праздник. Как утверждают в сети, корпоратив устроили работники местного колл-центра, а добро на их деятельность дал весьма высокопоставленный правоохранитель.

Как утверждает анонимный Telegram-канал "Джокер", именно так работники колл-центра отдыхают от "тяжелых" будней.

Действительно, видно, что в деньгах молодые люди не нуждаются, поскольку один из них разбрасывает купюры над головой стриптизерши. Эдакие элементы "сладкой жизни".

Крышует кидал глава ДСР области

Если верить администратору "Джокера", за деятельностью этого центра якобы стоит сам глава Департамента стратегических расследдований (ДСР) Нацполиции в Днепропетровской области Андрей Даниляк.

Надо отметить, что контролируемые ворами в законе мошеннические колл-центры для Днепра — это уже давно привычная деталь городского ландшафта. Например, в апреле силовики накрыли международный телефонный центр с оборотом в 5 млн грн. Его организатором считали вора в законе "Лашу Свана", арестованного в декабре 2022 года.

Отец – контрабандист, сын – полицейский?

Но вернемся к главе ДСР в Днепропетровской области Андрею Даниляку. Согласно официальной информации, уроженец Харькова там же он начал службу в рядах органов внутренних дел, где служил в подразделениях экономической безопасности в тогда еще УБОП и ОБЭП МВД Украины.

Сначала Андрей Даниляк возглавлял управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской и Черкасской областях. А в Днепр Андрей Владимирович прибыл в декабре 2018 года на должность начальника управления защиты экономики в Днепропетровской области.

В январе 2022 года он уже занимал пост главы Департамента стратегических расследований НПУ в области.

Высказываются об Андрее Даниляке по-разному, к примеру, на странице Агентства журналистских расследований "Резонанс" утверждали, что он является человеком экс-главы МВД Арсена Авакова и "крышует" игорный бизнес, рейдеров, мошенников, "черных риелторов". Впрочем, конкретных фактов так и не озвучили.

Интересно другое – отец главы ДСР в Днепропетровской области Владимир Даниляк активно занимался бизнесом, будучи в свое время владельцем/совладельцем или директором таких ООО, как "Владимакс", "Мирамакс", "Арго-лизинг" и "СП Файвел".

Совпадение или нет, но все эти четыре фирмы фигурировали в расследовании Генпрокуратурой масштабной схемы контрабанды в Украину в 2013-2014 годах, которую "крышевали" сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области. А собранные деньги якобы передавали в Министерство внутренних дел для "неустановленных следствием лиц".

Что говорят судебные документы

Дело в том, что в момент расследования Андрей Даниляк как раз трудился в структурах Управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области и мог помогать отцу.

Впрочем, как обстоит дело с расследованием – неизвестно, ведь по данным аналитического сервиса YouControl, последний судебный документ датирован еще январем 2016 года.

Партнер отца — из ОПГ "Лужниковские"?

Еще большей пикантности придает тот факт, что до 1 апреля 2019 года партнером Владимира Даниляка в "СП Файвел", подозреваемой в контрабанде, был российский бизнесмен Евгений Гиннер. Последний является участником лужниковской ОПГ, иногда заменяемой на "лужниковская ФПГ (финансово-промышленная группа)". Последней принадлежат в Украине несколько облэнерго через компанию "VS Energy", что ведет к проблемам с СБУ.

Любопытно, что даже единственная фирма, к которой сегодня имеет отношение Даниляк-старший – ООО "Арго-лизинг", тоже фигурирует в уголовном производстве. В помещениях, принадлежащих фирме, хранились контрафактные сигареты.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели масштабную операцию по задержанию полицейских, крышевавших наркоторговлю в Днепре и области.

А чтобы не стать жертвой мошенников и не дать им денег на очередной корпоратив — нужно знать, какую ошибку нельзя допускать ни в коем случае.