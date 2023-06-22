"Добро" на стриптиз та шахрайство дали у ДСР? У Дніпрі спалахує скандал навколо вечірки в ресторані

Син у поліції, батько підозрюється в скоєнні економічних здлочинів

У дніпровському ресторані "Рів’єра", за 200 км від передової, група молодих людей зі стриптизом та метанням грошових купюр відзначила якесь свято. Як стверджують у мережі, корпоратив влаштували працівники місцевого колл-центру, а добро на їхню діяльність дав високопоставлений правоохоронець.

Як стверджує анонімний Telegram-канал "Джокер", саме так працівники кол-центру відпочивають від "важких" буднів.

Справді, видно, що грошей молоді люди не потребують, оскільки один з них розкидає купюри над головою стриптизерки. Такі собі елементи "солодкого життя".

Дах кидав голова ДСР області

Якщо вірити адміністратору "Джокера", за діяльністю цього центру нібито стоїть сам голова Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції на Дніпропетровщині Андрій Даниляк.

Слід зазначити, що контрольовані злодіями у законі шахрайські колл-центри для Дніпра — це вже давно звична деталь міського ландшафту. Наприклад, у квітні силовики накрили міжнародний телефонний центр із оборотом у 5 млн грн. Його організатором вважали злодія у законі "Лашу Свана", заарештованого у грудні 2022 року.

Батько – контрабандист, син – поліцейський?

Але повернемось до голови ДСР у Дніпропетровській області Андрія Даниляка. Згідно з офіційною інформацією, уродженець Харкова там же він розпочав службу в лавах органів внутрішніх справ, де служив у підрозділах економічної безпеки тоді ще УБОЗ та ВБЕЗ МВС України.

Спочатку Андрій Даниляк очолював управління захисту економіки Нацполіції у Харківській та Черкаській областях. А до Дніпра Андрій Володимирович прибув у грудні 2018 року на посаду начальника управління захисту економіки у Дніпропетровській області.

У січні 2022 року він уже обіймав посаду голови Департаменту стратегічних розслідувань НПУ в області.

Висловлюються про Андрія Даниляка по-різному, наприклад, на сторінці Агентства журналістських розслідувань "Резонанс" стверджували, що він є людиною екс-глави МВС Арсена Авакова і "кришує" гральний бізнес, рейдерів, шахраїв, "чорних ріелторів". Проте конкретних фактів так і не озвучили.

Цікаво інше – батько голови ДСР у Дніпропетровській області Володимир Даниляк активно займався бізнесом, будучи свого часу власником/співвласником чи директором таких ТОВ, як "Владімакс", "Мірамакс", "Арго-лізинг" та "СП Файвел".

Збіг чи ні, але всі ці чотири фірми фігурували у розслідуванні Генпрокуратурою масштабної схеми контрабанди в Україні у 2013-2014 роках, яку "кришували" співробітники Управління захисту економіки Нацполіції у Харківській області. А зібрані гроші нібито передавали до Міністерства внутрішніх справ для "невстановлених слідством осіб".

Що кажуть судові документи

Справа в тому, що в момент розслідування Андрій Даниляк працював у структурах Управління захисту економіки Нацполіції в Харківській області і міг допомагати батькові.

Втім, як справи з розслідуванням – невідомо, адже за даними аналітичного сервісу YouControl, останній судовий документ датований ще січнем 2016 року.

Партнер батька — з ОЗУ "Лужніковські"?

Ще більшу пікантність надає той факт, що до 1 квітня 2019 року партнером Володимира Даниляка в "СП Файвел", підозрюваної в контрабанді, був російський бізнесмен Євген Гіннер. Останній є учасником лужниківської ОЗГ, яка іноді замінюється на "лужниківська ФПГ (фінансово-промислова група)". Останньою належать в Україні кілька обленерго через компанію VS Energy, що веде до проблем із СБУ.

Цікаво, що навіть єдина фірма, до якої сьогодні стосується Даниляк-старший – ТОВ "Арго-лізинг", теж фігурує у кримінальному провадженні. У приміщеннях, що належать фірмі, зберігалися контрафактні сигарети.

Раніше стало відомо, що співробітники СБУ провели масштабну операцію із затримання поліцейських, які дахували наркоторгівлю в Дніпрі та області.

А щоб не стати жертвою шахраїв і не дати їм грошей на черговий корпоратив — треба знати, якої помилки не можна припускатися в жодному разі.