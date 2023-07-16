"С лопаты кормят?" Километровые очереди за бесплатной пиццей в Днепре вызвали споры в сети (видео)
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В сети разгорелась нешуточная дискуссия
В Днепре благотворительная организация из Шотландии устроила раздачу бесплатной пиццы, из-за чего к ним выстроились километровые очереди. И это несмотря на тридцатиградусную жару.
Как информируют местные telegram-каналы "Днепр оперативный" и "Труха Днепр", такая картина там наблюдается уже третий день.
На обнародованных видео заметно, что людей приходит действительно очень много и разных возрастов.
Тем не менее, отстоявшие свою очередь люди в целом очень позитивно высказываются о мероприятии, а также говорят, что пицца получилась очень вкусной.
Кроме того, они отмечают, что помимо раздачи пиццы там устроили ярмарку и сбор средств на нужды ПВО.
Вместе с тем, пользователи сети оказались весьма удивленными поведением сограждан, которые оказались готовыми ради бесплатной пиццы выстоять длинную очередь на невыносимой жаре.
Впрочем, нашлись и те, кто не понял возмущения общественности и предложил комментаторам сначала самим попытаться сделать что-либо на благо окружающих, прежде чем высказывать свое мнение.
Как сообщалось ранее, власти Киева решили озеленить Деснянский район из-за чего на посадку кустов и деревьев открыли тендер на сумму больше 6 млн гривен.