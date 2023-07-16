"С лопаты кормят?" Километровые очереди за бесплатной пиццей в Днепре вызвали споры в сети (видео)

В сети разгорелась нешуточная дискуссия

В Днепре благотворительная организация из Шотландии устроила раздачу бесплатной пиццы, из-за чего к ним выстроились километровые очереди. И это несмотря на тридцатиградусную жару.

Как информируют местные telegram-каналы "Днепр оперативный" и "Труха Днепр", такая картина там наблюдается уже третий день.

На обнародованных видео заметно, что людей приходит действительно очень много и разных возрастов.

Тем не менее, отстоявшие свою очередь люди в целом очень позитивно высказываются о мероприятии, а также говорят, что пицца получилась очень вкусной.

Кроме того, они отмечают, что помимо раздачи пиццы там устроили ярмарку и сбор средств на нужды ПВО.

Вместе с тем, пользователи сети оказались весьма удивленными поведением сограждан, которые оказались готовыми ради бесплатной пиццы выстоять длинную очередь на невыносимой жаре.

Впрочем, нашлись и те, кто не понял возмущения общественности и предложил комментаторам сначала самим попытаться сделать что-либо на благо окружающих, прежде чем высказывать свое мнение.

Как сообщалось ранее, власти Киева решили озеленить Деснянский район из-за чего на посадку кустов и деревьев открыли тендер на сумму больше 6 млн гривен.