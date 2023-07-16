"З лопати годують?" Кілометрові черги по безкоштовну піцу у Дніпрі викликали суперечки в мережі (відео)

У мережі розгорілася неабияка дискусія

У Дніпрі благодійна організація із Шотландії влаштувала роздачу безкоштовної піци, через що до них вишикувалися кілометрові черги. І це попри тридцятиградусну спеку.

Як інформують місцеві telegram-канали "Дніпро оперативний" та "Труха Дніпро", така картина там спостерігається вже третій день.

На оприлюднених відео помітно, що людей приходить дійсно дуже багато і різного віку.

З усім тим, люди, які відстояли свою чергу, загалом дуже позитивно висловлюються про захід, а також кажуть, що піца вийшла дуже смачною.

Крім того, вони зазначають, що окрім роздачі піци там влаштували ярмарок та збирання коштів на потреби ППО.

Разом з тим, користувачі мережі виявилися вельми здивованими поведінкою співгромадян, які виявилися готовими заради безкоштовної піци вистояти довгу чергу на нестерпній спеці.

Втім, знайшлися й ті, хто не зрозумів обурення громадськості та запропонував коментаторам спочатку самим спробувати зробити щось на благо оточуючих, перш ніж висловлювати свою думку.

Як повідомлялося раніше, влада Києва вирішила озеленити Деснянський район через що на посадку кущів і дерев відкрила тендер на суму більше 6 млн гривень.