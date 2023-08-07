Осталось еще много теплых дней: когда в Днепр придет осенняя погода

Экстремальная жара в Днепропетровской области сменится более спокойной погодой

В 2023 году лето выдалось довольно жарким на Днепропетровщине, в отдельные дни воздух прогревался едва ли не до 40 градусов. Однако уже через несколько недель погода изменится на осеннюю.

Об этом можно судить по последним прогнозам сервиса AccuWeather.

Согласно информации на портале, после последней волны жары, которая накрыла всю Украину, температура воздуха в Днепре спадет на несколько градусов и большинство дней в августе будет тепло на уровне 27-28 градусов. Выше 30 градусов Цельсия температура предварительно уже не поднимется, а в отдельные дождевые дни даже может упасть до 23 градусов днем.

При этом ночью будет стабильно 16-18 градусов, что можно считать "летними" показателями.

Прогноз погоды в Днепре на август 2023

пикОднако с понедельника, 3 сентября, температура резко упадет до 21-22 градусов днем и 11-13 градусов ночью, — это и можно будет считать началом метеорологической осени в Днепре.

Прогноз погоды в Днепре на сентябрь 2023

Но учитывайте, что долгосрочные прогнозы погоды редко точно сбываются, и ближе к датам синоптическая обстановка еще может измениться.

Напомним, ранее народный синоптик рассказывал "Телеграфу", какой будет осень в Украине и когда ждать первых заморозков.