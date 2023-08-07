Залишилось ще багато теплих днів: коли в Дніпро прийде осіння погода

Екстремальна спека на Дніпропетровщині зміниться більш спокійною погодою

У 2023 році літо видалося досить спекотним на Дніпропетровщині, в окремі дні повітря прогрівалося мало не до 40 градусів. Проте вже за кілька тижнів погода зміниться на осінню.

Про це можна судити за останніми прогнозами сервісу AccuWeather.

Згідно з інформацією на порталі, після останньої хвилі спеки, яка накрила всю Україну, температура повітря у Дніпрі спаде на кілька градусів і більшість днів у серпні буде тепло на рівні 27-28 градусів. Вище 30 градусів Цельсія температура попередньо не підніметься, а в окремі дощові дні навіть може впасти до 23 градусів вдень.

При цьому вночі буде стабільно 16-18 градусів, що можна вважати "літніми" показниками.

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Проте з понеділка, 3 вересня, температура різко впаде до 21-22 градусів вдень і 11-13 градусів вночі, — це і можна буде вважати початком метеорологічної осені в Дніпрі.

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Але враховуйте, що довгострокові прогнози погоди рідко точно збуваються, і ближче до дат синоптична ситуація ще може змінитися.

Нагадаємо, раніше народний синоптик розповідав "Телеграфу", якою буде осінь в Україні і коли чекати на перші заморозки.