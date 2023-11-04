Гепатит шагает по Украине: десятки человек попали в больницу в еще одной области
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1951
Источники болезни пытаются установить специалисты
В Украине продолжает наблюдаться распространение вирусного гепатита А, который теперь был зафиксирован и в Днепропетровской области, где в больнице оказались 32 человека. Таким образом, она стала четвертой, где зафиксировали вспышку болезни.
Как пишет Павлоград.dp.ua, об этом рассказал заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Украины Денис Киселев во время пресс-конференции в Павлограде.
По его словам, гепатит А имеет цикличность в несколько лет, а прошлые вспышки фиксировались в 2014-15 и 2019-20 годах.
"Источником болезни является больной человек. Клинические проявления – слабость, боль в животе, желтуха. Заражение может быть из-за загрязненных пищевых продуктов, воды, бытового пути через загрязненные руки или предметы", — сказал он.
По его словам, чтобы избежать заражения, необходимо мыть руки, не потреблять сырую воду, поддавать еду термической обработке, а также мыть фрукты и овощи.
Кроме того, Киселев отметил, что специалисты уже начали мониторить образцы воды по области, но не смогли найти там возбудителя болезни, поэтому они продолжают работы с поисков источников болезни.
Напомним, что после масштабной вспышки гепатита А в Винницкой области тревожные новости начали поступать из Ивано-Франковской области, где уже несколько человек попали в больницу с этим диагнозом.
Позже информация о вспышке болезни поступила и из Тернопольской области, где пока обнаружили одного больного.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.