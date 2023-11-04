Гепатит шагает по Украине: десятки человек попали в больницу в еще одной области

Источники болезни пытаются установить специалисты

В Украине продолжает наблюдаться распространение вирусного гепатита А, который теперь был зафиксирован и в Днепропетровской области, где в больнице оказались 32 человека. Таким образом, она стала четвертой, где зафиксировали вспышку болезни.

Как пишет Павлоград.dp.ua, об этом рассказал заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Украины Денис Киселев во время пресс-конференции в Павлограде.

По его словам, гепатит А имеет цикличность в несколько лет, а прошлые вспышки фиксировались в 2014-15 и 2019-20 годах.

"Источником болезни является больной человек. Клинические проявления – слабость, боль в животе, желтуха. Заражение может быть из-за загрязненных пищевых продуктов, воды, бытового пути через загрязненные руки или предметы", — сказал он.

По его словам, чтобы избежать заражения, необходимо мыть руки, не потреблять сырую воду, поддавать еду термической обработке, а также мыть фрукты и овощи.

Кроме того, Киселев отметил, что специалисты уже начали мониторить образцы воды по области, но не смогли найти там возбудителя болезни, поэтому они продолжают работы с поисков источников болезни.

Напомним, что после масштабной вспышки гепатита А в Винницкой области тревожные новости начали поступать из Ивано-Франковской области, где уже несколько человек попали в больницу с этим диагнозом.

Позже информация о вспышке болезни поступила и из Тернопольской области, где пока обнаружили одного больного.